Eigentlich war das liebste Spielzeug der Kinder von Nadine Luck immer das, was sie nicht besitzen, aber bei ihren Freunden im Kinderzimmer entdeckten. Neurdings ist das aber anders: Valentin hat jetzt etwas, das er seit Wochen nicht mehr aus der Hand legt, mit dem er den ganzen Tag spielt und nachts schläft.



Bisher war das Lieblingsspielzeug meiner Kinder immer die eine Sache, die wir ausnahmsweise nicht zu Hause hatten. Dabei haben wir ohnehin zu viel, und das ist nicht nur dahergeredet. Ich schreibe ja beruflich über Kinder – und da ich auch öfter Sachen teste, kommen regelmäßig Spielzeugpakete ins Haus. Klar, dass die Kleinen das cool finden. Weil sie aber nicht nur mit dem spielen wollen, was ich ihnen vorsetze, sondern auch andere Wünsche haben (wie „das Playmobil-Schloss“, das „Super Hero Headquarter“ und Barbies in rauen Mengen), kommen die noch dazu. Geliebt werden die Dinge, die selbst gewünschten wie die zufällig hereingeflatterten, oft nicht lange. Besser gefallen meinen Kindern immer die Sachen der anderen, die ja „viel tollere Spielsachen haben“ als wir. Das gilt, bis ich das Zeug nachkaufe. Dann beteuern sie zwar, sich zu freuen. Ausführlich gespielt wird damit aber „später“.

Ein Gummiding namens „Wurm“

Das hat sich nun allerdings geändert, jedenfalls bei Valentin. Seit Wochen schleppt er sein neues Lieblingsspielzeug mit sich herum. Nachts steckt er es in seine Pyjamahose, um es am Morgen gleich wieder zu haben. Tagsüber besteht er neuerdings darauf, Hosen mit Taschen zu tragen, damit er es ebenfalls immer dabeihaben kann. Es hat nur zwei Euro gekostet, ist pädagogisch in keiner Weise wertvoll, aus wenig nachhaltigem Gummimaterial gefertigt und nennt sich bei uns „Wurm“. Es handelt sich dabei um eine circa 30 Zentimeter lange, grüne, etwas dickere Gummischnur, die sich bis zu zwei Meter lang ziehen lässt und damit doppelt so groß ist wie sein Besitzer. Die Schnur lässt sich wie ein Indianer-Lasso schwingen, was Valentin fast den ganzen Tag macht. Manchmal schießt er uns auch damit an, was wir weniger cool finden. Aber so richtig übers Herz bringe ich es nicht, ihm den „Wurm“ dann abzunehmen. Weil er ihn abgöttisch liebt.

Ersatz muss her

Einmal hatten wir „Wurm“ schon verloren, doch zum Glück gab es in der Schreibwarenhandlung, wo er in einer Schale angeboten wurde, noch einige Doppelgänger. Ich habe auch im Internet recherchiert, aber unter „Wurm“, „Flummischnur“ oder ähnlichen Stichworten finde ich nichts. Kann mir vielleicht jemand von Euch Lesern helfen und mir sagen, wie „Wurm“ offiziell heißt? Vielleicht kann mir sogar jemand einen guten Preis machen, wenn ich gleich, sagen wir, 20 Stück bestelle? Ich hab das Gefühl, „Wurm“ muss immer griffbereit liegen – er scheint keine Eintagsfliege im Kinderzimmer zu sein. Und: Andere Kinder, die „Wurm“ bei uns sahen, wollten ihn natürlich auch schon haben. Der sei viel toller als das Spielzeug, das sie besäßen.