Ein Kostverächter als Mittagskind

Familie Luck wusste, dass es kein Zuckerschlecken werden würde: Als Valentin im Kindergarten zum Mittagessen angemeldet wurde, war klar, dass die Erzieher sehr geduldig sein müssten. Seine Leibspeisen gibt es nämlich dort nicht so oft.



Fast ein Jahr ist Valentin inzwischen im Kindergarten, und lange habe ich gezögert, ihn dort mittags essen zu lassen. Er ist ein ziemlicher Kostverächter – und das ist noch gemäßigt formuliert. Jetzt aber wurde er „Essenskind“, offiziell zumindest. Inoffiziell war ich mir unsicher, ob das sinnvoll ist. Doch: Ich brauchte einfach ein paar Stunden mehr pro Woche für meine Arbeit. Und vielleicht, so hoffte ich, würden ihm in der Gemeinschaft doch ein paar Speisen mehr schmackhaft gemacht.

Am liebsten Suppe. Und Eis.

Nudelsuppe morgens, mittags, abends – das ist, was Valentin gerne essen würde. Zwischen den Nudelsuppen dürfte es noch gerne Eis geben, am besten garniert mit Gummibärchen. Zum Nachtisch möchte er Joghurt. Ich glaube, mit diesem Speiseplan wäre er ziemlich lange ziemlich zufrieden. Leider nur er.

An Tag 1 in Valentins Leben als „Mittagskind“ gab es im Kindergarten Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ich war halbwegs zuversichtlich: Schnitzel, das ist ein bisschen wie Chicken Nuggets – ein Gericht, das von Valentin schon mal als Alternative zur Nudelsuppe toleriert wird. Bei Kartoffelsalat aber sah ich schwarz. Wie Valentin sich geschlagen hat? Oh, nun ja. Das Schnitzel hat er tatsächlich zumindest probiert, freiwillig. Den Kartoffelsalat hat er auch probiert – das sollen alle Kinder, was ich gut finde. Allerdings hat er ihn sofort wieder ausgespuckt, mit einem lauten „Bäh!“. Das fanden die Erzieherinnen gar nicht cool, ich auch nicht. Nachtisch gab es dennoch: Joghurt. Super.

Am zweiten Tag gab es statt Nachtisch eine Vorspeise: Karottensuppe. Die hat er nicht angerührt. Als Hauptspeise gab es Nudeln mit Sauce. Für ihn ohne Sauce, was gut funktioniert hat. Puh. Als ich ihn aber abgeholt habe, beschwerte er sich: „Ich hab gar nichts gekriegt!“ Auf Nachfrage habe ich herausgefunden, dass er damit meinte: keinen Nachtisch.

Am Freitag gibt’s Brezel

Es ging durchwachsen weiter. In der vergangenen Woche hat er eine ganze Leberkäs-Scheibe verputzt, die er zwar nicht mochte – aber von der er wusste, dass sie der Schlüssel zum Nachtisch sein würde. Er hat so geschlungen, dass er postwendend alles wieder ausgespuckte, leider unfreiwillig. Da hatten alle Mitleid. Vor zwei Tagen erst hat er wiederum alles aufgegessen: Reis, Sauce, Geschnetzeltes, sogar ein paar Gurken vom Gurkensalat. Wir bleiben also dran, es wird offenbar besser. Ausgespuckt mit einem „Bäh“ hat er nichts mehr. Und seinen Nachtisch verdient er sich immer öfter. Nur am Freitag, da gebe ich ihm eine Brezel fürs Mittagessen mit: Da gibt es Kartoffeln, Spiegelei und Spinat, und ich fürchte, er würde eher verhungern …