Ein neuer Alltag für die ganze Familie

Antonia ist jetzt ein Schulkind. Das ist eine ordentliche Umstellung für die ganze Familie Luck. Was sich seit der Einschulung geändert hat.



Ich merke schon: Schule bedeutet für den Rest der Familie nicht nur, dass wir uns beim Urlaubmachen auf die Ferien beschränken müssen und nicht mehr verreisen können, wie wir lustig sind. Schule hat auch viele Auswirkungen auf unseren Alltag. Das muss nicht schlecht sein – ist aber anders.

Der Wecker klingelt früher

Unser Tag beginnt eine Stunde früher als zuvor. Sonst klingelte der Wecker für die Kinder um acht, jetzt um sieben Uhr. Und dann muss es zackig gehen. Die Brotzeitdosen werden eingepackt, Antonia braucht jetzt eine Trinkflasche, denn es gibt keinen Wasserspender wie zuvor im Kindergarten. Wenn die zwei Süßen gefrühstückt haben, gewaschen und angezogen sind, geht es los. Derzeit fahre ich die beiden mit dem Auto. Wenn wir gemeinsam radeln würden, müsste Antoina ihren Ranzen selbst schultern, weil Valentin bei mir mitfährt. Und wir sind unsicher, ob sie das schon kann. Zu Fuß würde der Weg eine halbe Stunde dauern, das ist uns noch zu weit. Eine gute Lösung ist es nicht, Mama-Taxi zu sein. Aber aktuell die praktikabelste.

Im Kiga einer der Ersten

Wenn Antonia ins Schulhaus geht, bringe ich Valentin in den Kindergarten. Der ist um kurz vor acht noch spärlich beleuchtet, und es sind noch kaum Erzieherinnen und nur wenige Kinder da. Ich freu mich sehr darüber, dass einer von Valentins besten Freunde auch bereits so früh in der Gruppe ist, dazu ein paar Geschwister anderer Schulkinder. Dass Valentin bisher ganz stolz berichtet, jetzt immer einer der Ersten zu sein, erleichtert mich.

Wenn Antonia zu Hause ist – manchmal muss ich erst sie und zwei Stunden später Valentin abholen, was für eine Fahrerei! – , macht sie Hausaufgaben. Jeden Tag müssen wir jetzt daran denken. Sie macht es gern – und hat süßerweise auch ein Hausaufgabenblatt für Valentin stibitzt, der dann ebenfalls übt, Schwünge zu zeichnen.

Der neue Alltag strengt an

Anschließend ist Antonia tatsächlich müde. Das kenne ich nicht von ihr, sie kam früher immer fit wie ein Duracell-Häschen durch den Tag. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns noch nicht ganz an den neuen Schlafrhythmus gewöhnt haben und sie unausgeschlafen aufstehen muss. Vielleicht strengt sie der Schultag wirklich sehr an. Jedenfalls ist sie momentan nicht sehr motiviert, in den Chor und zum Tanzkurs zu gehen.

Dennoch finde ich das alles sehr spannend – auch wenn wir uns alle erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Antonia findet manches langweilig, und manches höchst aufregend. Schule eben.