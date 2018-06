Fitness first

Nadine Luck findet, dass es nicht mehr so weitergehen kann mit ihr: Seit sie Mama ist, macht sie kaum mehr Sport. Jetzt ist daher Laufen angesagt, Laufen und nochmals Laufen.



Jetzt ist es wohl spruchreif: Seit ein paar Wochen, genauer gesagt seit Ostern, mache ich wieder Sport. Das ist tatsächlich erwähnenswert, denn irgendwie habe ich mir als Mama keine Zeit mehr dafür genommen. Irgendwas ist ja immer. Zuerst waren die Kinder so klein, dass sie mich – gefühlt jedenfalls – rund um die Uhr brauchten, dann waren sie zwar betreut, aber nur wenige Stunden am Tag, so dass ich zwar wieder vernünftig arbeiten konnte. Freie Zeit für Sport blieb aber keine übrig. Dann war Winter… Irgendwann aber war die Erkenntnis da, dass es so nicht weitergehen darf: so inaktiv und unsportlich, dass sich zu den Kilos, die ich nach Valentins Schwangerschaft nicht mehr losgeworden bin, immer wieder mal ein weiteres unbemerkt an meine Hüften klebte. Schluss damit!

Bewegung ist angesagt!

Ich spreche jetzt darüber, weil ich mir fast sicher bin, dass ich nicht mehr aufhöre mit dem Sportmachen. Ich habe mir ein neues Fahrrad geleistet, mitsamt komfortablem Kindersitz für Valentin, damit wir fortan immer zum Kindergarten radeln können. Ich hatte zwar vorher schon ein Fahrrad mit Sitz – aber das war uralt und Radfahren machte damit keinen Spaß. Mit dem neuen Gefährt ist das so toll, dass ich es derzeit täglich hervorhole.

Außerdem laufe ich jetzt, mindestens zwei Mal, besser drei Mal die Woche. Gestern habe ich es erstmals geschafft, 45 Minuten am Stück zu rennen und, das hätte ich selbst nicht gedacht: Es macht inzwischen sogar beinahe Spaß. Naja, zumindest kann ich mir vorstellen, dass es das tut. Ich muss für das Laufen nicht mal wertvolle Betreuungszeit opfern, in der ich besser arbeiten sollte – Laufen geht jetzt, im Sommer auch, wenn Harry abends daheim ist und auf die Kinder aufpassen kann. Ich mache übrigens noch mehr: Ich schwimme inzwischen jedes Mal, wenn wir im Freibad sind und Harry dabei ist, meine 1.000 Meter. Das war in den vergangenen zwei Wochen immerhin zwei Mal der Fall. Und wenn wir den Opa besuchen, spiele ich neuerdings Tennis mit ihm.

Sport all-inclusive

Ihr seht: Das alles ist noch unstrukturiert und nicht durchgeplant, meine Aktivitäten hängen vom Wetter ab und auch von der Zeit, die Harry als Allein-Aufpasser hat. Ich bin aber immerhin seit Ostern dran und habe es bisher jede Woche zwei, drei, vier Mal geschafft, mindestens eine halbe Stunde zu sporteln. Jetzt steht allerdings bald der größte Feind meiner Bemühungen bevor: unser Sommerurlaub, im All-inclusive-Hotel. Meine Hoffnung aber ist: ein paar Fitnesskurse sind auch dabei im Rundum-Sorglos-Paket.