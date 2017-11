Handys im Kindergarten ausschalten!

Liebe Eltern, legt euer Handy mal eine Weile weg, wenn ihr eure Kinder aus dem Kindergarten holt: Ihre Statusnachrichten sind nämlich wichtiger als die Facebook-Messages anderer Menschen. Das findet jedenfalls Nadine Luck.



Neulich kursierte im Netz das Bild eines Aushangs in einem Kindergarten: Die Eltern wurden gebeten, beim Holen und Bringen der Kinder nicht auf ihre Handys zu schauen. Immerhin würden die Kinder ihnen gerne erzählen, was sie erlebt haben.

Ist das wirklich nötig?

Also, da wundere ich mich: Darüber, dass so ein Aushang überhaupt nötig ist. Und ich frage mich, wie es Eltern überhaupt schaffen können, in der Bring- oder Abholzeit aufs Handy zu schauen – also rein zeitlich gesehen. Ich bin beim Abholen immer ziemlich beschäftigt und im Stress, da denk ich nicht mal an mein Smartphone.

Wo sind die lieben Kleinen nur? Im Bau-, Kreativ-, Forscherzimmer? Oder im Hof, hinterm Klettergerüst, unter einem Busch? Manchmal suche ich sie echt lange. Aber Moment – vielleicht wäre hier ein Handy sinnvoll, mit Ortungsfunktion, nachdem ich den Kindern einen Chip habe einpflanzen lassen. Darüber sollte man mal nachdenken. (Das war jetzt nur ein Witz.)

Lieber 4 Hände als ein Handy

Wenn ich sie endlich gefunden habe, bin ich beschäftigt mit dem Begrüßungskuscheln – und muss oft erst mal die Frage beantworten: „Dürfen wir daheim Fernseh schauen?“ Das könnten wir dann ja gleich umgehend erledigen, hätte ich mein Handy zur Hand: Einen Kinderfilm, mit dem wir gleich noch im Kindergarten beginnen, könnte ich streamen. Die anderen Kinder, die nicht mitgucken dürften? Die würden mich hassen, glaube ich.

Also, dann lieber auch kein Handy an dieser Stelle. Auch wenn ich mit den Kindern zur Garderobe gehe und zumindest dem Dreijährigen beim Umziehen helfe, fällt mir nichts ein, wozu mir ein Smartphone nützen könnte. Ehrlich, ich brauche jetzt alle freien Hände, die ich habe, und am liebsten noch ein paar weitere dazu, denn der junge Mann will sich seiner Matschhose entledigen, seine Jeans anziehen, aus den Schuhen raus, in andere Schuhe rein…

Echte Gespräche sind wichtiger als virtuelle

Ihr seht: Von mir aus darf auch in unserem Kindergarten ein Handyverbot aushängen – auch wenn man sich durch solche Schilder immer ein wenig bevormundet fühlt und mir schon „Im Kindergarten sind Läuse“-Plakate reichen, um ein unangenehmes Gefühl zu bekommen. Aber generell ein bisschen darüber nachzudenken, dass wir erst mal mit unseren Kindern über ihren Tag quatschen, bevor wir wieder auf unsere Handys starren – das wäre schon ein schöner Start für eine achtsamere Kommunikation innerhalb der Familie.

Denn sind Facebook- und Instagram-Timeline wirklich wichtiger als die Real-Life-Messages unserer Kinder? Eben.

Eure Meinung ist gefragt

Ein Handy-Verbot in der Kita - was meint ihr? Finde ich gut!

Nein, das ist übertrieben.

Verbote bringen nichts. Ergebnis anzeigen

