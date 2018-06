Hin und zurück – aber ohne Flugangst, bitte

Fliegen ist sicherer als Busfahren? Das stimmt, und dennoch fühlen sich Nadine Luck und ihre Tochter über den Wolken nicht gerade wohl.



Wir sind am Nürnberger Flughafen. In eineinhalb Stunden würde unser Flug nach Kreta gehen. „Mama, ich hab Angst, dass der Flieger abstürzt“, sagt meine Tochter. „Ach, mein Schatz“, sage ich. „Das passiert nicht: Fliegen ist die sicherste Art, in den Urlaub zu kommen. Die tägliche Autofahrt zum Kindergarten über die viel befahrene Hauptstraße ist viel gefährlicher.“ Sie schaut zweifelnd drein, und ich verstehe, dass man eine Sechsjährige, die Flugzeuge unheimlich findet, nicht mit Statistik überzeugen kann.

Es bleibt ein seltsames Gefühl

Ich selber kenne die Argumente, warum Fliegen sicher ist, gut: Ich habe sie alle studiert. Früher, als junge Studentin, hatte ich extreme Panik über den Wolken. Ich hatte bei jedem Flug mit dem Leben abgeschlossen. Dennoch bin ich immer wieder in Flugzeuge gestiegen, denn eins war noch größer als meine Ängste: mein Fernweh. Und das Zitat eines Piloten, die Anreise zum Flieger sei viel riskanter als der Flug selbst, geht mir glücklicherweise auch nicht aus dem Kopf.

Meine Angst wurde mit der Zeit weniger, auch wenn Fliegen bis heute kein Hobby von mir ist. Umso mehr schmerzt es mich, zu sehen, dass meine Tochter sich so unwohl fühlt, obwohl sie schon einige Male mit uns in den Urlaub geflogen ist und dies als kleineres Kind sehr genossen hat.

Erleichterung nach der Landung

Sie steigt dennoch mit ein in den Flieger. Wir spendieren ihr Süßigkeiten, und selbstverständlich darf sie zur Ablenkung auf dem Smartphone spielen. Beim Start schreit sogar der kleine Bruder kurz auf, doch als wir uns auf Reiseflughöhe befinden, gewöhnen wir uns alle an das Gefühl im Flugzeug. Die Landung in Heraklion, bei der wir alle kräftig herumgeschüttelt werden, findet sogar die Tochter lustig.

Ich klatsche, obwohl ich weiß, dass Vielflieger das uncool finden – und dass nur Pauschaltouristen klatschen. Die Kinder applaudieren auch und Harry lacht uns aus: „Ihr habt ja auch nicht geklatscht, als uns der Busfahrer am Flughafen abgesetzt hat“, sagt er. Ich versuche, den Vergleich zu verinnerlichen: Fliegen ist wie Busfahren. Ich hoffe, unsere Tochter schafft das auch.