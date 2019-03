â€žIch verzichte auf Hausaufgaben!â€œ

Sollen Kinder in der Fastenzeit weniger essen? Nein, findet Nadine Luck – das geht gar nicht. Sie wollen sich dennoch bis Ostern im Verzicht üben, und Antonia hat schon eine Idee, was sie weglassen könnte.



Zuerst war ich erstaunt: Die Kinder bekommen eigentlich nach jeder Chorprobe drei, vier Gummibärchen von der Chorleiterin geschenkt. Vergangene Woche gab es keine. Antonia sagte, die Leiterin habe etwas von „Asche“ und „Mittwoch“ gesagt. Natürlich klingelte es bei mir: Weil gerade Fastenzeit ist, gibt es keine Süßigkeiten für die Kinder, vom kirchlichen Chor jedenfalls nicht. Ich wunderte mich darüber – bisher dachte ich, Fasten gelte nicht für Kinder.

Keine Schokolade mehr?!

Dann hatte Antonia Religionsunterricht in der Schule. Als ich sie abgeholt habe, erzählte sie ganz stolz, sie wolle jetzt während der Fastenzeit keine Schokolade mehr essen. Vorsichtig fragte sie zwar nach, wie lange die Fastenzeit daure, und war dann doch ein bisschen verblüfft, wie lange sie auf die liebste Süßigkeit verzichten sollte. Aber sie nahm sich vor, das zu schaffen. Ihre Lieblingskekse mit Schokoladenstückchen drin kamen allerdings nicht auf ihren persönlichen Index – sie bestünden ja vor allem aus Keks, rechtfertigte sie sich.

Worauf der kleine Bruder Valentin verzichten würde, fragte Antonia ihn später. Sie schlug ihm vor: auf Gummibärchen, auf Wackelpudding oder aufs Fernsehen. Er wurde immer griesgrämiger, das ging gar nicht für ihn. Als Antonia ihm vorschlug, er solle während der kommenden Wochen das Kämpfen sein lassen – es nervt sie nämlich gewaltig, dass er sie derzeit ständig zum Ringen im Kinderzimmer auffordert –, willigte er ein. Dieses Ding, bis Ostern etwas anders zu machen als sonst, fand er dann doch auch irgendwie gut. Und wenn es dabei nicht um Süßes oder Fernsehen geht, scheint es erträglich zu sein.

Gewohnheiten überdenken

Dass ich es merkwürdig finde, wenn Kinder im Chor und in der Religionsstunde zum Fasten angehalten werden, erzählte ich einer Freundin. Die dachte schlauer über die ganze Sache nach als ich. Es gehe ja um Verzicht – nicht um Hungern. Dass es auch Kindern nicht schaden kann, die Gewohnheiten zu überdenken, die ihnen vielleicht gar keinen Spaß machen, sie stressen oder irgendwie zu viel sind – wie maßloses Naschen. Das könne ihnen doch zugemutet werden, oder?

Meine Freundin hat natürlich recht und inzwischen finde ich es gut, dass die Fastenzeit in Chor und Schule thematisiert wurde.

Die Kinder haben derweil auch weiterüberlegt, auf was sie noch verzichten wollen. Ich zitiere die 7-Jährige: „Ich verzichte auf Hausaufgaben.“ Der 5-Jährige: „Ich verzichte auf Kindergarten.“ So ist das also!