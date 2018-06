Kleinstadt vs. Metropole

„Wie würde unser Familienleben aussehen, wenn wir in einer Großstadt leben würden?“ Für die Lucks ist das eine spannende Frage, denn vor sechs Jahren sind sie mit Baby Antonia aus der Weltstadt München ins beschauliche Bamberg gezogen, ohne zu wissen, ob das eine gute Idee ist.



Wir waren mal wieder In München. Bis vor sechs Jahren haben wir in der Großstadt gewohnt, bei großen Medienunternehmen gearbeitet, uns ins Kultur- und Nachtleben der Stadt gestürzt, die vielen Möglichkeiten Münchens genutzt und genossen. Dann, als Antonia wenige Monate alt war, die Frage: Wollen wir nach Bamberg ziehen, wo nur rund 75.000 Menschen leben statt 1,5 Millionen?

Auf nach Bamberg

Nach ein paar Tagen Bedenkzeit packte uns die Lust, das Experiment Bamberg zu wagen. Es sei wunderschön, sagten die, die es kannten. Harry gefiel das Jobangebot, das er erhalten hatte und das der Grund für den Umzug sein sollte. Ich befand mich in Elternzeit und liebäugelte ohnehin damit, hinterher als Selbstständige zu arbeiten. Das könnte ich in Bamberg genauso tun wie in München. Und falls das Experiment Bamberg scheitern würde, könnte ich nach der Elternzeit zurück in den alten Münchner Job. Wir versuchten es.

Und siehe da: Wir waren vom ersten Moment an hochgradig verliebt in das überschaubare Bamberg mit seiner herrlichen Altstadt. Wir lernten flugs andere Familien kennen – immerhin läuft man sich hier ständig über den Weg, so dass man schnell Freundschaften schließt. Harry fühlte sich sofort pudelwohl im neuen Beruf – und dass er im Vergleich zu München keinen nennenswerten Arbeitsweg mehr hatte, gefiel uns allen. Das Kulturprogramm, das uns nun durch die Lappen gehen würde? Geschenkt, mit Baby könnten wir es eh nicht nutzen. Und die Konzerte der Bamberger Symphoniker sind ebenfalls attraktiv, falls wir doch mal einen Babysitter haben. Wir sind tatsächlich schnell angekommen in unserer neuen Heimat.

Für Kinder ist in München viel geboten

Jetzt waren wir nach mehr als drei Jahren wieder einmal in der Weltstadt mit Herz und zeigten den Kindern die Orte, an denen wir, teilweise schon mit Baby Antonia, viel Zeit verbracht hatten. Klar wurden Harry und ich sentimental, es gab Zeiten, da hätten wir nie daran gedacht, München zu verlassen. Und natürlich stellten wir uns vor, wie unser Familienleben hier, in der Großstadt, verlaufen wäre. Wir sind überzeugt davon, dass es in Sachen Veranstaltungen wirklich toll wäre: Es gibt Ferienevents wie „Mini München“, bei denen Kinder ihre eigene Stadt bauen und verwalten, es gibt täglich Museumsführungen für Kinder, es gibt zahllose Kindercafés und den Zoo. Tage wie in Bamberg, an denen wirklich gar nichts im Kinder-Veranstaltungskalender steht, die gäbe es in München nicht. Auch das Kursangebot ist immens, von Hip-Hop-Tanz bereits für Kleinkinder hin zu Malatelier-Kursen oder spielerischem Sprachenlernen. Als Antonia ein Baby war, war sie auch in einer Kindermodelagentur registriert und hatte ein paar nette Jobs. Vielleicht hätte sie weitergemacht, wenn wir geblieben wären? Wir halten fest: Die Möglichkeiten, gut unterhalten zu sein, sind planbarer als in Bamberg, wo unsere Nachmittagsgestaltung oft davon abhängt, ob andere Freunde auf den Spielplatz gehen und ob das Einkaufszentrum der Stadt ein Ferienprogramm veranstaltet.

Gehen, warten, warten, gehen

Lustigerweise sehen wir, dass in unmittelbarer Nähe unserer ehemaligen Münchner Wohnung jetzt ein Kindergarten ist. Der Weg dorthin wäre wesentlich kürzer als der in Bamberg. Die anderen Wege aber wären nervtötend weit: Was man an so einem München-Tag alles zu Fuß gehen muss! Es geht einige Minuten zur U-Bahn, wo erstmal auf den Zug gewartet wird. Dann wird umgestiegen und wieder gewartet. An der Ziel-Haltestelle, von der aus wir zu Freunden/ins Museum/ins Schwimmbad/zum Einkaufen gehen würden, wären wir weitere, viele Minuten unterwegs. Allerdings: Das Rolltreppe-Fahren zur U-Bahn fanden die Kinder sehr aufregend. Dass sie aber so viel laufen müssen, noch dazu viele für sie langweilige Straßen entlang – das nervte und ermüdete sie sehr. Ich bezweifle, dass wir stattdessen wie oft in Bamberg mit dem Fahrrad fahren würden: die Distanzen innerhalb Münchens sind in der Regel zu weit dafür; außerdem ist der Fahrradverkehr deutlich rauer als in Bamberg. Da wäre ich nicht gerne mit meinem Fahrrad-Anfänger unterwegs.

Alleine auf den Spielplatz?

In Bamberg ist Antonia inzwischen manchmal alleine unterwegs, nur mit ihrer Freundin: Die beiden 6-Jährigen gehen auf den nahe gelegenen Spielplatz. Sorgen mache ich mir nicht: Sie kennen dort so viele Leute, die alle ein Auge auf die Kinder haben. Alles ist überschaubar. Einen Solo-Ausflug zu einem Münchner Spielplatz würde ich einer 6-Jährigen wohl nicht erlauben.

Was noch schön ist: In Bamberg haben wir geringere Fixkosten, für Miete, für Kinderbetreuung, für jedes einzelne Brötchen, in das wir beißen. Wer in der Provinz ähnlich verdient wie in der Großstadt, behält mehr Geld übrig. Es kann natürlich sein, dass nur weniger attraktive Jobs zu haben sind in der kleineren Stadt – aber für mich als Selbstständige mit Kunden aus ganz Deutschland dürften die Honorare in Bamberg genauso hoch sein wie sie in München wären.

Unser Fazit: Für uns ist es die glücklichere Lösung, in der Familienphase in einer kleineren Stadt leben zu können. München vermissen wir trotzdem – und sollten öfter ein Wochenende dort verbringen. Dennoch: Wir würden uns wieder für Bamberg entscheiden, denn das Gefühl, dass die Kinder sich freier bewegen können, wiegt für uns die Vorteile einer größeren Stadt auf.