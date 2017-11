Mama macht in Mode

Es gab eine Zeit, da hat Nadine Luck viel Geld für teure Markenklamotten aus Münchner Boutiquen ausgegeben. Jetzt als Mama ist sie froh, wenn sie mit Kleidung das Haus verlässt, die weder Bolognese-Sauce-Flecken noch Löcher hat.



Eine gewisse Verwahrlosung erkenne ich schon bei mir, seit ich Mama bin. Vor allem in Sachen Klamotten. In anderen Bereichen bin ich sogar fitter geworden als zuvor: etwa was Zeitmanagement, Planungen, Haushalt und das Dekorieren desselben betrifft. Dass ich in Modefragen keine Expertin mehr bin, ist fast lustig, denn je mehr meine Tochter Wert auf gute Klamotten legt, desto weniger scheinen sie mir zu bedeuten.

Die Haarspange passt zu den Schuhen

Ich glaube aber, dass Antonia da extrem ist. Ich höre zwar auch von anderen Müttern, dass vor allem ihre Töchter bestimmte Kleidung nicht anziehen wollen – aber bei der Unsrigen begann all das schon im süßen Alter von zwei. Bereits damals hatten wir Diskussionen über Sockenfarbe, die geht oder auch nicht. Inzwischen trägt sie garantiert keine Hosen aus festem Jeansstoff mehr, und tendenziell auch keine Kleider. Ein Tag in Matschhose oder Cord ist ebenfalls ein verlorener Tag. Bestimmt sie aber – wie meistens, wenn ich es aufgrund der Temperaturen verantworten kann – selbst, was sie anzieht, trägt sie ein Outfit, das von der Haarspange über das Oberteil, die Leggings hin zu den Schuhen perfekt stimmig und modern ist. Während ihre Kreationen, die sie sich selbst als Zweijährige schuf, „gewöhnungsbedürftig“ waren, hat sie jetzt mit sechs einen sicheren Blick für das, was stylish ist. Woher sie das wohl hat?

Shoppen fürs Büro-Outfit

Ich, die ich als Kinderlose sehr gerne zum Klamottenshoppen gegangen bin, habe mein Modebewusstsein wohl damals gegen den Mutterpass getauscht. Zeltähnliche Tuniken während der Schwangerschaften und hinterher immer ein paar Pfunde zu viel – das steigert die Lust zum Shoppen nicht. Allerdings habe ich inzwischen wieder häufiger Business-Termine und werde bald regelmäßig in einem Büro arbeiten – da sollte ich schicker sein als bei der täglichen Bring- und Abhol-Routine, bei der ich im Kindergarten „nur“ anderen Muttis begegne. Auch Antonia motiviert mich dazu, wieder öfter Schickeres zu tragen – immerhin sagt sie „Woooooow!“, wenn ich doch mal ein neues Kleid trage. Sie hat einen Blick dafür.

Münchner Boutiquen sind dennoch zu weit weg für mich, wir haben unser Familienleben ja in die fränkische Provinz verlegt. Zugeschlagen habe ich am Wochenende dennoch. Ich trau mich kaum, es zu sagen: Aber ich habe 800 Euro beim Online-Versandhändler gelassen. Klar, was beim Anprobieren nicht passt, wird wieder zurückgeschickt. Allerdings – ich erwarte viele „Wooooows“, und das nicht nur von meiner Tochter.