Die Kinder haben neulich gesehen, wie Bloggerin Nadine geweint hat. War das in Ordnung, fragt sich die zweifache Mama.



Vor einiger Zeit haben die Kinder gesehen, wie ich weinte. Ich war sehr unglücklich an meinem neuen Arbeitsplatz, hatte zu viele unbezahlte Überstunden, und die Kollegin, mit der ich die meiste Zeit des Tages verbracht habe, war alles andere als nett. Ich biss mich während der ersten Wochen durch und hoffte, alles würde sich bessern – doch irgendwann merkte ich, dass es keinen Sinn macht. Ich weinte, als ich wieder zu Hause war – denn eigentlich hatte ich mich auf diese neue Herausforderung gefreut. Die Kinder haben mich noch nie weinen sehen und waren erstaunt. „Mama, warum weinst du?“, fragten sie, und ich erklärte es ihnen. Ich glaube, sie haben es verstanden, sie wollten sogar helfen. Antonia machte eine Tonaufnahme auf mein Handy: „Meine Mama kündigt.“ Da musste ich lachen.

Ich will authentisch sein

Was mir dabei bewusst wurde: Ich finde es wichtig, dass die Kinder grundsätzlich wissen, wie es mir geht – und andersrum auch zeigen können, wie es ihnen selbst geht. Keiner soll seine Gefühle verstecken müssen. Ich denke auch, dass meine Süßen in der Regel mitbekommen, ob ich fröhlich, glücklich, traurig bin oder mich über die Nachbarn ärgere (auch auf die Gefahr hin, dass sie es ihnen erzählen). Ich versuche, ihnen alles zu erklären und hoffe, auf diese Weise dazu beizutragen, dass sie selbst lernen, auf ihre Gefühle zu hören und offen damit umzugehen. Ich bin sicher: Würde ich ihnen ein Theater vorspielen, wenn ich traurig bin, würden sie merken, dass da etwas nicht stimmt. Ich würde sie irritieren, wäre nicht echt – und sie würden im schlimmsten Fall lernen, negative Gefühle wegzudrücken. Das sollen sie nicht.

Was lernen wir von unserer Familie?

Vielleicht tue ich mich aber auch leicht, denn nah am Wasser gebaut bin ich nicht. Eine befreundete Mama hingegen weint tatsächlich viel: Wenn sie den Ex-Freund ihrer Mutter in der Stadt trifft, die Tochter keinen Platz in der Turnstunde bekommt und der Urlaub 300 Euro teurer wird als gedacht. „Uff“, denke ich mir manchmal, „erleben ihre Kinder dann, dass es nur dramatische Situationen im Leben gibt?“ Klar, meine Freundin fühlt sich in diesen Situationen tatsächlich überfordert – aber macht es was mit ihren Kindern, wenn sie ihre Mutter ständig hilflos sehen? Vielleicht aber ist die Mutter gar nicht trauriger als ich, sie zeigt es nur intensiver.

Eine andere Freundin erzählte neulich von einer Beerdigung in der Türkei. Alle Angehörigen würden dabei richtig laut weinen und den Schmerz herausschreien. Bei uns hingegen schluchzt bei solch traurigen Anlässen nur jeder in sein Taschentuch, möglichst leise. Es scheint also auch kulturell bedingt zu sein, wie sehr wir unsere Gefühle rauslassen. Bei der Freundin, die so oft weint, ist es vielleicht ähnlich. Sie zeigt schneller als ich ihre Emotionen und hat sich genau das von ihrer Mutter abgeschaut?

Glückstränen

Als neulich eine Freundin Antonias beim gemeinsamen Kino-Nachmittag „vor Glück“ geweint hat, war meine Tochter schwer beeindruckt. Seither versucht sie, es der Freundin gleichzutun und merkt bei jeder guten Gelegenheit an, sie würde jetzt auch „vor Glück weinen“. Was ich gut daran finde: Dass sie keine Hemmungen davor hätte, Tränchen glitzern zu lassen. Ich hoffe, dass meine Kinder offen ihre Gefühle zeigen können und das niemals als Schwäche abtun. Und ich? Ich habe vorerst auch keinen Grund mehr zu weinen, hoffentlich: Die Arbeitsstelle habe ich gekündigt, und mir geht es bestens damit.