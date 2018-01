Mit Papa bei den Ehrlich Brothers

Die Zauberkunststücke von Papa Harry reichen Antonia nicht mehr aus. Sie ist Fan der Ehrlich Brothers. Antonia bekam die Tickets zu Weihnachten – und Papa durfte mit. Hier verrät er, warum Antonia sich seitdem nicht mehr die Haare waschen will.



„Sind das wirklich die echten Kwatschers?“, staunte Antonia ungläubig, als nach langer Wartezeit endlich die Show mit dem viel versprechenden Titel „Faszination“ begann. „Ehrlich Kwatschters“ nennt sie das Magier-Duo nämlich – nicht erst, seitdem sie die Show, die man auf Netflix sehen kann, fast komplett mitsprechen kann. Inzwischen baut sie die mehr oder weniger geistreichen Dialoge und Pointen in ihre Alltagssprache ein: „Ich verrate dir, wie der Trick geht. (Pause) Er geht gut.“ Oder: „Mein Bruder hat seit einer Woche den Führerschein. (Pause) Nicht mehr. Die Polizei hat ihn (magische Bewegung) verschwinden lassen.“

Ein Floh von Chris

Die Show war erwartungsgemäß großartig, im Kwatschers-Fachjargon: „Hammer!“ – wir kannten sie ja schon bis ins Detail. Wir wussten auch, dass nach der Pause alle Kinder, die in den letzten vier Wochen Geburtstag hatten, zu einem kurzen Flohzirkus vor die Bühne kommen dürfen – und dass hierbei zum Glück das genaue Geburtsdatum nicht überprüft wird. Dass Antonia direkt neben Chris sitzen durfte, der ihr einen unsichtbaren Floh in die Haare setzte, wird sie wohl nie vergessen. Hoffentlich vergisst sie aber den Vorsatz, sich deshalb nie wieder die Haare zu waschen. Auch ihre Schuhe will sie nicht mehr ausziehen, weil Chris sie wohl mit seinem Fuß berührt hat.

Große und kleine Illusionen

Wir hatten großen Spaß, obwohl wir das meiste schon kannten. Und so freuten wir uns darauf, wie ein Monstertruck aus dem Nichts erschien, wie die Brüder eine Gruppe Schwiegermütter aus dem Publikum verschwinden und zum Leidwesen der Schwiegersöhne an anderer Stelle wieder auftauchen ließ, wie sie den Fünf-Euro-Schein eines Zuschauers in einen Fünfziger verzauberten. Und zum Glück musste Antonia keine Angst haben, als in einer sagenhaften Horrornummer vor unseren Augen (ohne Vorhang oder anderen Sichtschutz) Andreas von einer Monstersäge in zwei Teile zersägt wurde und sich seine Beine selbstständig machten. Diese Weiterentwicklung einer Nummer aus dem früheren Programm ist vielleicht der spektakulärste Moment in der Show. Aber für den Wiederholungsseher sind die kleinen Illusionen noch beeindruckender, die ganz ohne Spezialeffekte auskommen und einen Einblick in die Seelen der Magier bieten. Auch wenn ein bisschen viel Pathos und Tränendrüse dabei sind, so bleibt kaum ein Auge im Saal trocken, wenn die Ehrlichs an ihren verstorbenen Vater erinnern, dem sie so viel zu verdanken haben und der ihren Durchbruch nicht mehr miterlebte.

Wenn man die Show mehrmals gesehen hat, kann man gelegentlich eine Ahnung bekommen, wie eine Illusion funktionieren könnte, oder man sieht sogar bei ungünstigem Licht einen „unsichtbaren“ Faden. Man stellt auch fest, dass die Gags präzise geplant und wörtlich auswendig gelernt sind – und dass die vermeintlichen Zwischenrufe aus dem Publikum, auf die die Brüder schlagfertig reagieren, nicht existieren. Für Improvisationen lässt diese perfekte und bis in die kleinste Bewegung choreografierte Comedy- und Zauber-Show nun mal keinen Raum.

Nochmal!

Antonia beteuert seitdem, dies sei das schönste Erlebnis ihres Lebens gewesen. Als Erinnerung packte sie die Hosentaschen voll mit den goldenen Schnipseln, die es zum Schluss in der ganzen Halle geregnet hat. Und sie fragte, ob es Bettwäsche von den Kwatschers gibt. Und einen Rucksack. Noch auf der Rückfahrt nahm sie mir das Versprechen ab, dass sie das nochmal erleben dürfe „solange ich noch Kind bin“, weniger später präzisierte sie: „Solange ich noch 7 bin“. Sie hatte wohl mitbekommen, dass der nächste Auftritt in Bamberg bereits feststeht. Jedenfalls haben wir am 17. Januar 2019 schon etwas vor.

Und die Messlatte für meine nächste Kindergeburtstagszauberei liegt hoch. Antonia erwartet vermutlich, dass ich die Mama zersäge oder zumindest die Oma verschwinden lasse. Zum Glück ist Geburtstagskind Valentin weniger anspruchsvoll: Er wünscht sich, dass ich Bonbons herbeizaubere. Ich übe noch.