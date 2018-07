Ohne Trost nichts los

Wenn nur einer zum Namens- oder Geburtstag etwas geschenkt bekommt und das Geschwisterkind leer ausgeht, ist das natürlich „unfair“. Das Gegenmittel für dieses Dilemma heißt: Trostgeschenk. Papa Harry schreibt über einen Teufelskreis.



„Geburtstag hat jede Kuh.“ Das sagen manche strenge Katholiken, wenn sie begründen wollen, warum sie lieber Namenstag feiern. Als Katholiken haben wir Namenspatrone, deren Gedenktage wir begehen. Ich selbst habe die Ehre, seit einigen Jahren nur einen Steinwurf vom Grab meines Namenspatrons Heinrich im Bamberger Dom entfernt zu arbeiten, und mein Namenstag wird jedes Jahr mit einem großen Fest auf dem Domplatz gefeiert. Natürlich feiern wir auch Geburtstag, zum Namenstag gibt’s eher ein kleines Geschenk. Das wissen die Kinder auch inzwischen.

Wann ist Antonia-Tag?

Valentin darf, da er am 1. Februar geboren wurde, innerhalb von zwei Wochen gleich zweimal feiern, denn sein Namenstag am 14. Februar ist sogar noch populärer als mein Heinrichsfest. Das wiederum findet Antonia seit Jahren unfair. Denn während der Valentinstag ständig im Radio und Werbefernsehen thematisiert wird, spricht keiner vom Antonia-Tag. Der Tag des heiligen Antonius von Padua ist am 13. Juni, ihr Namenstag fiel deshalb dieses Jahr in unseren Sommerurlaub. In einem Souvenirgeschäft auf Kreta durfte sie sich ein Geschenk aussuchen – was angesichts des überbordenden Angebots an nutzlosem Glitzerkram eine schier unendliche Entscheidungsfindungsphase zur Folge hatte. Das Ergebnis: eine Schmuckschachtel mit eingebauter Spieluhr. (Die Aussicht, dieses Geschenk könnte zur Ordnungsschaffung im heimischen Kinderzimmer beitragen, ließ mich über die surreale Preisvorstellung des griechischen Souvenirhändlers hinwegsehen, der, im Gegensatz zu meiner ersten Vermutung, seine Ware tatsächlich in Euro und nicht in Drachmen ausgezeichnet hatte.)

Trost aus dem Hotel-Shop

Und was machte Valentin während dieser Einkaufsprozedur? Natürlich: Er suchte sich zahlreiche Trostgeschenke aus. Denn wenn nur Antonia etwas bekommt, wäre das ja „unfair“ – übrigens die meistgebrauchte Vokabel im aktiven Wortschatz der beiden. Leider (oder zum Glück) konnte er sich für nichts entscheiden, sodass wir die Anschaffung des Trostgeschenkes auf den Besuch im Hotelshop verschoben, wo es ein reichhaltiges Angebot an Plastikdinos, Baustellenfahrzeugen und kindgerechten Schnellfeuerwaffen mit Gummigeschossen gab. Die Entscheidungsphase dauerte hier nicht weniger lang. Was zur Folge hatte, dass Antonia sich ebenfalls etwas aussuchen wollte. Denn wenn nur Valentin etwas bekäme, wäre das ja… richtig: unfair.

Die Geschenke-Spirale dreht sich weiter

Natürlich war auch die Plastikschildkröte, der sie hoffnungslos verfallen war, ebenso hoffnungslos überteuert. Auch wenn es für sie unfair war: Einen Dominoeffekt an Trostgeschenkansprüchen wollten wir verhindern – um buchstäblich jeden Preis. Deshalb musste sie diesmal leer ausgehen. Schließlich stehen in den nächsten Wochen noch einige Trostgeschenkanlässe bevor: Impftermin beim Kinderarzt, Zahnarztbesuch, Antonias Einschulung…

Dass wir es nicht übers Herz brachten, Antonia die heiß geliebte Schildkröte nicht zu kaufen, versteht sich von selbst. Sie hat sie bei der Abreise bekommen – als Trost dafür, dass der Urlaub zu Ende war. Und weil das unfair für Valentin wäre… Sie wissen schon. Manchmal sind wir einfach nicht ganz bei Trost.