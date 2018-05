Party? Nur für Erwachsene!

Nadine Lucks Freundin ist auf eine Hochzeit eingeladen – explizit ohne Kinder. Was aber tun, wenn sich das sechs Monate alte Baby nicht beim Babysitter unterbringen lässt?



„Du, Ihr wisst, dass wir ohne Kinder feiern wollen?“

Meine Freundin Isabell (Name geändert) ist auf eine Hochzeit eingeladen, sie dachte, mit Mann und Kindern – obwohl zugegebenermaßen nur ihr Name auf dem Brief steht, und der ihres Ehemanns. Enge Freunde heiraten, die Braut ist hochschwanger. Isabell selbst hat zwei Kinder: ein Grundschulkind und ein 6 Monate altes Baby, das gerade wegen einer Operation im Krankenhaus war. Alles verlief gut – aber vorsichtig ist Isabell dennoch. Und frustriert, allerdings wegen der Hochzeit: „Wie, Ihr feiert ohne Kinder? Und was soll ich mit meinen beiden machen?“

(K)ein Familienfest?!

Sie hat – wie wir – keine Großeltern oder andere Verwandte in der Stadt, die die Kinder gut kennen und auf sie aufpassen könnten. Für einen Babysitter findet sie den sechs Monate alten Maximilian zu klein. Und überhaupt – ist so eine Hochzeit kein Familienfest? Gerade, wenn Braut und Bräutigam selbst in wenigen Wochen ein Kind haben werden? Isabell versteht die Welt nicht mehr, und ihr bleibt nichts übrig als abzusagen. Sie ist enttäuscht, sie wäre gern dabei gewesen. „Wir können keine Ausnahme machen, denn wenn eure Kinder dabei sind, wollen die anderen Gäste die ihren auch mitbringen“, sagt die künftige Braut noch, und bittet um Verständnis.

Würden Kinder stören?

Harry und ich, wir haben auch schon die ein oder andere Einladungen bekommen, auf der „ohne Kinder“ stand. In der Regel mussten wir absagen: Früher, weil die Kinder uns ebenfalls zu klein für eine Betreuung durch einen Babysitter erschienen. Und heute, weil sich die Kinder zwar gern von der Babysitterin betreuen, aber nicht ins Bett bringen lassen. Sie sind hellwach, bis wir wieder daheim sind – auch wenn es spät geworden ist. Das heißt für uns: Richtig lange feiern können wir nicht ohne sie, und manchmal lohnt sich das alles nicht für uns. Schlimm finden wir das nicht: Die Kinder gehören nun mal zu uns, was bedeutet, dass reine Erwachsenenabende in dieser Lebensphase eine Rarität bleiben. Geärgert habe ich mich über solche Ohne-Kinder-Einladungen dann, wenn ich der Meinung war, dass Kinder nicht gestört hätten, etwa bei einem Abendessen oder einer Einweihungsparty.

„Ich will auf meiner Feier im Mittelpunkt stehen“, argumentiert indes die Braut, Isabells Freundin. Isabell antwortet, Kinder würden einer Braut doch nicht die Show stehlen – im Gegenteil. Wenn Kinder auf einer Hochzeit zu Gast sind, huldigen sie gemeinhin der Braut, sie werfen Blumen und verehren sie wie eine Prinzessin.

Natürlich steht außer Frage, dass die Gastgeber bestimmen, wen sie einladen und wen nicht. Aber von befreundeten Eltern, die sich – warum auch immer – nicht von ihren Kindern trennen können, kann niemand erwarten, dass sie einer solchen Einladung folgen, finde ich. Eine zufriedenstellende Lösung? Gibt es hier wohl nicht. Was bleibt, ist der kleine, fiese Wunsch, dass Braut und Bräutigam in Kürze auch vor dem Problem stehen, wenn sie auf eine Erwachsenen-Veranstaltung gehen wollen und das Baby ihnen einen Strich durch die Rechnung macht.