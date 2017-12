Sonne, Strand und Nikolaus

Die Lucks sind noch einmal außerhalb der Schulferien verreist. Warum es für alle Eltern noch nicht schulpflichtiger Kinder eine gute Idee ist, im Advent in den Urlaub zu fliegen.



Wir haben etwas Verrücktes gemacht, was sich so schnell nicht wiederholen lässt: Wir sind jenseits der Schulferien verreist, noch dazu mitten in der Vorweihnachtszeit. Denn Lanzarote im Advent – das muss man gesehen haben! Aber nicht wegen der vorweihnachtlichen Stimmung – im Adventstaumel befanden wir uns trotz der Deko, die es auch dort überall gibt, bei frühsommerlichen 21 Grad nicht wirklich. In diesen sind wir erst geraten, als wir am Nürnberger Flughafen in den Schnee zurückgekehrt sind und den prunkvoll geschmückten Baum in der Ankunftshalle bewundert haben.

Unter erleuchteten Palmen

Was für ein Kontrastprogramm die Weihnachtsbäume zu den Palmen Lanzarotes bilden, die übrigens derzeit auch mit Lichterketten umwickelt sind! Und wie sehr sich die etwas düstere Winterlandschaft Frankens von der bizarren Vulkanlandschaft der Insel unterscheidet! Während in Deutschland der Wind auf den Weihnachtsmärkten Finger und Nasen gefrieren ließ, pustete er mich auf Lanzarote bei meinen ersten Windsurf-Versuchen eine Lagune rauf und runter (und sorgte öfter dafür, dass ich im Wasser landete). Es ist einfach herrlich, unter der wärmenden Sonne der Kanaren tollste Natur zu erleben, während es daheim dunkel ist und man auf Weihnachten wartet.

Wir stellen die Flipflop raus

Jedenfalls haben wir eine herrliche Zeit im Club La Santa im Nordwesten der Insel verbracht, in dem wir alle nur denkbaren Sportarten von Stand Up Paddling bis Trampolin Fitness testen konnten. Antonia probierte Fußball und Bodenturnen aus, und beide Kinder nahmen an einer Olympiade teil. Dass Valentin, den ich zu Hause teilweise noch im Kinderwagen herumschiebe, 400 Meter am Stück laufen kann, habe ich erst hier erfahren. Außerdem lernten wir, dass der Nikolaus auch in geputzte Flipflops Geschenke legt!

Advent im Zeitraffer

Viel zu schnell waren wir wieder daheim. Dort durften die Kinder die acht Türchen ihres Adventskalenders öffnen, die sie im Urlaub verpasst hatten. Wir durften gleich zwei Kerzen des Weihnachtskranzes anzünden, den wir nach unserer Rückkehr zum halben Preis gekauft hatten. Dass sich die Wartezeit auf Weihnachten für uns verkürzt hat, finden wir nicht verkehrt.

Uns ist bewusst, dass es großer Luxus ist, so einen Urlaub machen zu können. Dass wir uns die folgenden Jahre nur innerhalb des Gerüsts der Schulferien bewegen müssen, schmerzt uns reiselustige Familie sehr. Es geht nicht nur darum, dass es wesentlich teurer ist, während der Ferienzeiten zu verreisen – es ist auch überall deutlich voller.

Ein Glück, dass der Advent in Deutschland auch wundervoll ist. Frohe Weihnachten!

