Spaß statt Böller

Mama Nadine Luck hätte nichts dagegen, wenn es Privatleuten verboten würde, ein Feuerwerk zu zünden. Dass am Silvesterabend dennoch hervorragende Partys steigen würden – da hätte sie keinen Zweifel.

In meiner Zeit als Lokaljournalistin habe ich alle Jahre wieder darüber berichtet, dass viele Haustiere und auch die Tiere in der Landwirtschaft vollkommen irritiert sind durch die Silvesternacht. Die Böllerei ist schwer einzuordnen für sie. Heute liest man häufiger, dass traumatisierte Flüchtlinge aus Kriegsgebieten die Knallerei schwer ertragen können. Und dass man das viele Geld, das alljährlich auf diese Weise in Minuten verbrannt wird, besser für Brot statt Böller ausgeben kann, ist auch nichts Neues.

So ein Lärm: Valentin lief gleich wieder in die Wohnung zurück

Als junge Erwachsene war ich selbst verstört, als ich in der Silvesternacht zu Großveranstaltungen gehen wollte: Viele Betrunkene, die Böller, Glasflaschen und sich selber in die Menge werfen, haben mir den Spaß daran verdorben – ich habe fortan nur noch auf privaten Partys in kleinerem Kreis gefeiert. Haustiere haben wir nicht. Aber jetzt, als Mama, sehe ich, wie verstört meine Kinder sind, wenn es knallt: Valentin, der sich im vergangenen Jahr so auf das Feuerwerk gefreut hatte, lief sofort in unsere Wohnung zurück, als es begonnen hatte: Dieser Lärm, der Rauch, das Gekreische der angeheiterten Partygäste, das hatte ihn sehr verängstigt.

Ein großes Feuerwerk für alle

Klar, ich will kein Spaßverderber sein, und wer mich besser kennt, weiß, dass ich eine gute Party im Leben nicht verpassen will. Dennoch, dass in den Niederlanden in den vergangenen Jahren einige Städte privates Feuerwerk verboten hatten und stattdessen ein großes in der Innenstadt gezündet wurde – das hielte ich auch in Deutschland für eine gute Idee. Dann gäbe es für jeden, der will, den bunten Lichterregen am Himmel zu bewundern. Und Müll würde nur in den Stadtzentren entstehen und nicht an jeder Straßenecke. Die verdiente Ruhe in Altersheimen, Krankenhäusern und Flüchtlingsheimen würde ebenfalls kein Halbstarker mit wildem Gekrache stören.

Raclette und gute Laune

Wir feiern in diesem Jahr Silvester mit einer befreundeten Familie, bei Raclette, mit Gesellschaftsspielen und lustiger Musik. Wir werden ein Kinder-Tischfeuerwerk haben und einen witzigen Abend verbringen. Ich bin ganz sicher: Es wird ein Feuerwerk der guten Laune!