Unsere perfekten Ferien

Früher konnte Nadine Luck Menschen nicht verstehen, die immer am selben Ort Urlaub gemacht haben. Wie langweilig! Inzwischen denkt sie, Leute, die immer woanders hinfahren, haben den perfekten Ort einfach noch nicht gefunden…

Manche Leute braucht man nicht zu fragen, wohin sie in diesem Sommer in den Urlaub fahren. Bei meiner Freundin Isabella ist es klar, dass sie immer ins selbe Hotel in der Toskana fährt, mit ihrem Mann und den zwei Kindern. Auch Harry fand es früher gar nicht verkehrt, mit seinen Eltern immer zum selben Bauernhof im Schwarzwald zu reisen – und als er uns mal vor drei Jahren dorthin geschleppt hatte, hatte er ein beglücktes Glänzen in den Augen, was wir nicht so recht nachvollziehen konnten: Der Bauernhof, das war zumindest mir klar, hatte seine besten Jahre bereits hinter sich… Nicht einmal Kühe waren dort im Stall (die verbrachten den Sommer auf einer Weide) – die einzigen anwesenden Tiere waren Katzen und ein paar Hühner. Harry war das nicht wichtig, er war selig – und ich lästerte ein bisschen darüber, wie seine Familie nur so einfallslos sein konnte, immer nur hierhin zu fahren und nicht mehr erleben zu wollen.

Die Kids lieben den Miniclub und die Großen können durchatmen

Jetzt ist es so, dass wir bereits zum zweiten Mal an einem Ort waren, den wir alle irgendwie magisch finden: in einem Hotel an einer wunderschönen Bucht auf Kreta. Vor zwei Jahren waren wir bereits hier am Strand von Fodele, und haben uns rundum wohlgefühlt. Das Meer hier ist herrlich, der Strand feinsandig. Der Blick vom Hotelrestaurant aufs Wasser und die umliegenden Berge ist atemberaubend. Die Kinder lieben den Miniclub und die Minidisco, und wir Eltern gehen auch mal zum Fitnesskurs, damit wir das Essen noch mehr genießen können. Es ist perfekt für uns, wir sind hier tiefenentspannt, obwohl wir zugegebenermaßen vom schönen Kreta wenig mitbekommen. Es ist dennoch der ideale Ort, um durchzuatmen.

Ein Ort, den wir schnell vermissen

Ich muss zugeben, als wir im Winter entschieden hatten, nochmals hierherzufahren, war ich selbst verblüfft: Ich, die ich bisher noch nirgendwo zweimal war, weil ich immer andere Landschaften und Kulturen entdecken wollte, freute mich unbändig darauf, wieder zu diesem traumhaften Ort zurückzukehren. Und siehe da: Wir wurden nicht enttäuscht, es war auch das zweite Mal herrlich da. Ich bin zwar sicher, dass wir auch in Zukunft nicht jedes Jahr hierher fahren werden, dafür sind unsere Weltentdeckerinstinkte doch zu ausgeprägt – aber ich bin auch sicher, dass wir in den Jahren, in denen wir nicht hier sein werden, den Strand von Fodele schmerzlich vermissen werden – um dann doch wieder einmal die Rückkehr zu buchen. Und wieder, und wieder. Wer den perfekten Urlaubsort gefunden hat, der will immer wieder dorthin – ist doch klar, oder?