Von Feuerwehrlöschern und Durch-Abfall

Wie es in Valentins Worten klingt, wenn Netflix nicht mehr funktioniert – das erzählt Nadine Luck im heutigen Blogbeitrag.



Die Sprachexplosion, die Kinder erleben sollen, wenn sie erst einmal im Kindergarten sind, hat bei Valentin definitiv stattgefunden. Ich erinnere mich gut, dass er sich als Neuling in der Einrichtung vor zehn Monaten zwar irgendwie verständlich gemacht hat, aber eben: irgendwie. Inzwischen spricht Valentin immer komplexer werdende Sätze mit vielen Nebensätzen. Etwa: „Wenn ich kein Gummibärchen kriege, dann lieb‘ ich dich nicht mehr, aber die Antonia soll auch keins kriegen.“ Er verwendet mit seinen süßen drei Jahren Worte wie „eigentlich“, schwindelt bewusst, wenn er behauptet, der Papa habe ihm ein Gummibärchen erlaubt – und so weiter.

Logisch, das Internet

Ein richtiger Sprach-Jongleur ist er geworden, und wenn er ein Wort nicht im Programm hat, umschreibt er es gekonnt. Ein Beispiel: Wir haben neuerdings Netflix abonniert, und natürlich haben die Kinder sofort durchschaut, wie sie ihre geliebte Serie „PJ Masks – Pyjamahelden“ starten können. Klappt es allerdings mal nicht, sagt Valentin: „Das mit den roten Buchstaben geht nicht!“ (Er meint damit den roten Schriftzug der TV-App). Und kombiniert weiter: „Das Internet geht grad nicht.“ Hey, er ist drei!

Lange Wörter sind schön

Bei manchen Begriffen denkt er wohl, dass wir anderen sie verkürzt darstellen. Immer wenn wir beispielsweise einen Feuerlöscher sehen, sagt er „Schau, da ist ein Feuerwehrlöscher!“ Wenn er seine Hände in die Taschen steckt, steckt er sie in die „Hosentaschentücher“. Außerdem freut er sich längst auf die „Schneemannschlacht“ im Winter. Lustig fand ich neulich auch, dass er auf der Toilette rief: „Mama, ich hab Durch-Abfall“ – und glücklicherweise war es nur Fehlalarm.

Ansonsten aber nimmt er es sehr genau mit den Begrifflichkeiten. Wenn ich ihn „mein Engel“ nenne, sagt er: „Nein, ich bin ein Valentin“. „Papas Schätzchen“ ist er auch nicht, er ist „Mamas Schätzchen“ – das ist der einzige Kosename, den er durchgehen lässt.

Auch nachts wird gequasselt

Inzwischen spricht Valentin sogar im Schlaf, beim Träumen. Undeutlich, aber unverkennbar. Das ist natürlich hinreißend und süß! Ich habe neulich gelesen, dass rund die Hälfte aller Kinder im Schlaf reden soll – allerdings nur ungefähr bis zur Pubertät; später und im Erwachsenenalter ist es nicht mehr so häufig. Antonia plappert übrigens auch im Schlaf – undeutlich, wie ein Wasserfall und ebenfalls zuckersüß. Wir haben sogar den Verdacht, dass beide Kinder schlafwandeln, denn frühmorgens liegen sie beide nicht mehr in ihren Betten, sondern in unserem – aber das ist ein anderes Thema…

Fingerspiele & Reime

Kinder lieben lustige Wortspiele, Verse und viele Wiederholungen. Und damit geht auch das Sprechenlernen kinderleicht: 11 Fingerspiele und Abzählreime.