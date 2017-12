Von Jungsfarben, Mädchenhobbys und rosaroten Donuts für alle

Nadine Luck erinnert sich gerne daran, wie ihr Sohn immer das rosafarbene Kissen seiner Schwester klauen wollte. Da war er zwei Jahre alt. Er würde so gerne die Farbe Rosa sehen, hatte er damals gesagt. Jetzt ist er seit fast einem Jahr ein Kindergartenkind und unterscheidet sehr genau zwischen Jungs- und Mädchenfarben.



Grün ist inzwischen Valentins Lieblingsfarbe. Oder bunt. Jedenfalls, so lange es sich bei bunt nicht ausgerechnet um Rosa handelt. Eine Ausnahme aber macht er: Rosafarbene Donuts – die scheinen auch Jungs besser zu schmecken als Donuts, die lediglich mit brauner oder weißer Schokolade überzogen sind. Doch nicht nur Jungsfarben gibt es in Valentins Welt – es gibt auch Jungshobbys. Und analog Hobbys, die nichts für Rosa-Vermeider sind: „Jungs malen nicht“, sagte er neulich, als ich für ihn und Antonia Stifte und Papier rausgekramt hatte.

Weibliche Dinos? No way!

Als Stofftiere bevorzugt er inzwischen auch „Jungstiere“ wie Dinos, Drachen und Krokodile. Mein Argument, es gäbe auch weibliche Drachen, Dinos und Krokodile, lässt er nicht gelten. Ein bisschen entsetzt bin ich schon darüber, wie ausgeprägt sein Jungs-Denken ist – auch wenn ich es entspannend finde, dass er nicht mehr mit Antonia um ihren Lillifee-Teller zankt. Er isst nur mehr auf dem hellblauen Jungs-Teller – selbst wenn dieser über und über mit Nudeln bedeckt und darunter kaum mehr zu sehen ist.

Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt steckt es in Jungs drin, das Jungssein. Ich bin fast sicher. Valentin wächst neben einer Schwester auf, die in den ersten Jahren Mädchensachen über alles liebte. Playmobil-Prinzessinnen, Barbie, Lilliefee. Er wurde während seiner ersten drei Lebensjahre nur zu Hause betreut und hatte wenig eigenes „Jungszeug“. Wenn er aber einen Bagger sah, bei Freunden oder auf dem Spielplatz, war er immer hellauf begeistert. Was echte Automarken betrifft – da kennt er sich fast schon besser aus als ich.

Lieber Grün statt Rosa

Antonia indes ist inzwischen gar nicht mehr so mädchentypisch unterwegs. Im Kindergarten stromert sie derzeit am liebsten als einziges Mädchen einer Jungsbande herum. Und während ihre bisher besten Freundinnen wie üblich mit Puppen oder „Vater, Mutter, Kind“ spielen, zieht sie sich Löcher in ihren Klamotten zu, im Gegensatz zu früher. Die Farbe Rosa? Muss nicht sein. Besser sind inzwischen Gelb, Blau und Rot. Erstaunlich, auf einmal.

Natürlich ist es für mich völlig in Ordnung, dass Valentin lieber Grün als Rosa trägt – er würde in zweitem Fall wohl auch gehänselt werden im Kindergarten, das wäre nicht schön. Dass er es sich aber genehmigen würde, mal wieder auf einem rosa Kissen zu schlafen, wenn er die Farbe gerne sieht – das würde ich ihm tatsächlich wünschen.