Was ich erst benutze, seit ich Mama bin

In ihrer Rolle als Mutter erkennt sich Bloggerin Nadine Luck manchmal nicht wieder. Viele Dinge, die sie früher im Leben nicht angerührt hätte, nutzt sie nun tagtäglich.



Früher war der Alltag klar gegliedert: Morgens aufstehen, duschen, frühstücken, zur Arbeit hasten – und abends vielleicht sogar Essengehen, weil tagsüber keine Zeit zum Einkaufen blieb. Das war okay so, ich hab gerne Vollzeit gearbeitet – und im Haushalt war so wenig zu tun, dass ich den gut und gerne vernachlässigen durfte.

Dann kamen die beiden Kinder zur Welt, und seither sieht der Tagesablauf komplett anders aus: Aufstehen, die Kinder wecken, den Kindern Frühstück machen, zum Kindergarten hasten, einkaufen, irgendwann duschen, selbst frühstücken, arbeiten, den Haushalt erledigen. Und ja, dazwischen muss ich oft improvisieren und Dinge anders als früher erledigen.

Was ich erst nutze, seit ich Mama bin