Wie Antonia lesen lernte

Antonia ist nicht mehr zu bremsen. Sie rechnet bis 30, liest ihrem kleinen Bruder aus Kinderbüchern vor, schreibt Tagebuch, von „Montak bis Sontak“. Gut, dass sie endlich in die erste Klasse kommt.



Das Lesen brauchen wir Eltern unseren Vorschulkindern nicht beizubringen – das würden sie schon in der Schule lernen. Und wenn sie uns fragen, wie die Buchstaben heißen, dann sollen wir ihnen deren Klang verraten. Ein „B“ soll ihnen gegenüber vorerst nicht „Be“ ausgesprochen werden, sondern nur wie „B“ ohne „e“. Das sagte uns die Schulleiterin beim Elternsprechtag im Kindergarten. Seit einigen Wochen jedoch ist Antonia erpicht darauf, so viele Buchstaben wie möglich zu lernen, und auch aus den Vorschul-Stunden brachte sie ein paar neue mit. Etwa aus dem Vorschul-Ausflug im Sinne des „E“: Zur Bamberger E-rba-Insel ging es damals. wo sie E-nten gesehen haben, tolle E-rlebnisse hatten – und schließlich ein E-is bekommen haben.

Die Laute verbinden

Schreiben kann Antonia die Buchstaben auch schon länger, jedenfalls, wenn sie Wörter wie „Antonia“, „Mama“, „Papa, „Oma“ und „Opa“ ergeben. Doch das ist längst nicht mehr alles: Im Verlauf der vergangenen Wochen hat es offenbar „Klick“ gemacht bei ihr. Sie hat verstanden, wie sie die Laute der Buchstaben verbinden muss, damit sie zum Wort werden. Zuerst funktionierte das Lesen nur mit Großbuchstaben, etwa bei Kleidungsmarken wie „PUMA“, doch inzwischen liest sie auch Worte, die mit kleinen Buchstaben geschrieben sind. Als sie jedoch versucht, dem Bruder aus „Leo Lausemaus“ vorzulesen, protestiert er: Die Mama würde besser lesen, schimpft er. Im Grunde aber kann sie sich bereits durch Kinderbücher hindurchkämpfen, lesenderweise. Und das finde ich schwer beeindruckend.

Wie lernen Kinder richtig schreiben?

Dass Antonia schreibt, wie sie spricht, liest sich witzig, aber natürlich falsch. Ich habe deshalb gegoogelt, ob sich dadurch Fehler bei ihr einschleichen könnten. Experten sagen aber, Angst, dass ein falsch geschriebenes Wort immer falsch geschrieben wird, sei nicht angebracht: Parallel zum freien Schreiben beginne in der ersten Klasse das Erlernen wichtiger Prinzipien der Rechtschreibung. Na gut, also: Auf in die Schule!

Liebes Tagebuch…

Bis es in knapp drei Wochen so weit ist und wir den ersten Schultag feiern können, schreibt Antonia Tagebuch. Ein Auszug gefällig?

„Dinstak. Ich hbe Unu geschlt“. Ganz klar heißt das: „Dienstag, ich habe Uno gespielt.“ Am „Montak“ war sie im „Resdaro“ – im Restaurant. Sontak? „Schwmbat“, wo sie inzwischen schon 350 Meter schwimmt. Auch im Wasser hat sie sich also ordentlich weiterentwickelt.

Ihr seht: Mein Kind wird groß. Und kann diesen Text jetzt vermutlich schon lesen 😉