Wie ich meine Kinder chronisch unterschätze

Klar hält Mama Nadine ihre Kinder für die talentiertesten der Welt. Aber warum fährt sie Valentin mit fast vier Jahren dann immer noch im Kinderwagen durch die Gegend, und warum nimmt sie Antonia nicht selbstverständlich mit ins kindgerechte Museum? Gute Frage!



Natürlich sind meine Kinder die talentiertesten, sportlichsten, schlausten Kinder auf der Welt. Und dennoch unterschätze ich sie chronisch und traue ihnen vieles nicht zu, was im Nachhinein betrachtet völlig absurd ist. Beispiele gefällig?

Die Sache mit dem Kinderwagen etwa. Im Dezember hatten wir eine Woche in einem Sporthotel auf Lanzarote verbracht. Auch die Kinder durften im Zuge der Kinderbetreuung Sport machen und beispielsweise an einer Olympiade teilnehmen. Um eine Medaille zu gewinnen, mussten sie eine 400-Meter-Bahn laufen. Ehrlich, ich dachte nicht, dass mein 3-jähriger Valentin überhaupt mitmachen würde bei diesem Wettkampf. Immerhin transportierte ich ihn meistens auf Strecken, die weiter als 200 Meter waren, im Kinderwagen.

Ab jetzt läuft’s!

Doch er lief die 400 Meter, recht flott sogar – und mir wurden so dermaßen die Augen über den Fitnesszustand meines Sohnes geöffnet, dass ich den Buggy in den Keller gesteckt habe. Und er? Naja, er hätte es seither zuweilen zwar bequem gefunden, weiter chauffiert zu werden. Aber natürlich sind die Wege, die wir im Alltag zu Fuß zurücklegen, kein Problem für ihn.

Ähnlich war’s neulich bei der Waldwoche im Kindergarten. Um zu ihrem Lager zu kommen, mussten die Kinder einen echt steilen, langgezogenen Berg hinaufwandern. Würde Valentin das überhaupt schaffen? Fast hätte ich ihn von der Waldwoche abgemeldet. Und er? Klar hat er es hingekriegt. Tatsächlich nicht mit viel Spaß – aber mit genügend Puste.

Spaß im Museum

Auch kulturell habe ich meinen Kindern bisher zu wenig zugetraut. Wir waren vergangenes Wochenende im thüringischen Sonneberg unterwegs, weil ich einen beruflichen Termin sowohl im dortigen Spielzeugmuseum als auch im Teddymuseum der Teddymanufaktur „Martin Bären“ hatte. Natürlich hatte ich größte Sorge, dass meine Kinder sich in den Museen völlig danebenbenehmen und gelangweilt nach meinem Smartphone verlangen. Plan B war auch schon geschmiedet: Sie hätten jederzeit mit Papa ins Hallenbad gehen können. Die Kinder aber waren sehr interessiert. Fasziniert betrachteten sie im Spielzeugmuseum Puppe für Puppe und Eisenbahn für Eisenbahn, sie stellten Fragen und wollten nicht gehen. Im Teddymuseum konnten sie obendrein einen eigenen Bären stopfen, das war der Höhepunkt ihres Tages. Obwohl wir anschließend tatsächlich noch ins Schwimmbad gegangen sind, fanden beide die Museumsbesuche am besten. „Wann gehen wir wieder, Mama?“

Note to myself

Ich versuche, meine Kinder nicht mehr zu sehr zu schonen und ihnen mehr zuzutrauen. Gerade gestern habe ich auch gelernt, dass Valentin durchaus mal ein Spiel spielen kann, das erst ab fünf ist (er ist der leidenschaftlichste „Schnappt Hubi“-Spieler der Welt) und Antonia auch mal eins, das erst ab zehn gehen sollte („Jagd der Vampire“).

Gut, dass mir die Realität hier manchmal die Augen öffnet. Denn eigentlich hab ich ja die talentiertesten und sportlichsten Kinder der Welt – obwohl ich auf dem besten Weg war, sie zu Stubenhockern und Kulturbanausen zu erziehen. Zum Glück bin auch ich manchmal noch lernfähig.