Wohin mit den Kinderzeichnungen?

Antonia malt so gern, so schön – und so viel. Nadine Luck muss sich überlegen, was sie mit den Kunstwerken ihrer Tochter anstellt. Eine Lösung ist ihr selbst unsympathisch – aber sie ist praktikabel.



Der 4-jährige Valentin hasst Malen, wie er sagt. Es wäre daher ein Leichtes, all seine Werke aufzuheben und zu sammeln: Die Anzahl der Bilder, die er zu Hause gemalt hat, ist überschaubar und die, auf denen etwas zu erkennen ist, kann ich an einer Hand abzählen: Sie zeigen eine Sonne und ein Gesicht.

Kunstwerke am laufenden Band

Seine Schwester indes ist eine begeisterte Malerin. Schon im süßen Alter von zweieinhalb hatte sie die sogenannten Kopffüßler hinbekommen, im Alter von drei gab es Prinzessinnen-Bilder und als sie vier war, verzierte sie deren Kleider mit üppigen Details. Antonia hat in ihrem Leben bereits etliche Hunderterpacks an Papier bermalt, dazu kommen die Werke aus dem Kindergarten und anderer Kinderbetreuung. Ein Bild ist beeindruckender als das andere. Aber: Es sind soo viele. Was soll ich damit tun?

Aufheben? Digitalisieren?

Für eine meiner Freundinnen steht fest: Keins der Werke ihrer Kinder kommt weg. Sie hebt ausnahmslos alles auf, egal ob es sich um das detailreiche Wimmelbild oder nur um kleines, unerkennbares Gekritzel handelt. Irgendwann will sie die gesammelten Werke binden lassen, jedenfalls die, die sich in ein Format fügen lassen. Bis dahin hat sie den Bildern sämtliche Schubladen ihres Schreibtisches geopfert, dazu jede Menge Regalplatz. Beeindruckend finde ich es schon, wie sie die Werke ihrer Kinder schützt.

Eine andere Freundin wiederum digitalisiert die Bilder ihrer Kinder – die Originale wirft sie allesamt weg. Puh, das würde ich nicht hinkriegen. Und sollte ihr Kind – wie Antonia bestimmt mal – später ein neuer Picasso werden, dann wäre es schon schade, die Pinselaufdrucke auf den Frühwerken nicht mehr wirklich nachvollziehen zu können.

Wir haben einmal eine sehr coole Sache gemacht: Es gibt Dienste, die im Stile der gezeichneten Bilder echte Puppen nähen. Dort haben wir eine Prinzessin, die Antonia am Tag vor ihrem 4. Geburtstag gemalt hatte, angefertigt lassen. Bloß, mit all ihren Zeichnungen können wir das nicht machen. Denn erstens ist das Nähen nicht günstig und zweitens hätten wir dann statt eines Papier-Aufbewahrungs- ein Puppen-Aufbewahrungs-Problem 😉

Ab in die Mappe

Ich muss jetzt gestehen, was ich mit den Werken meiner Tochter mache: Ich schreibe Datum und Namen auf die Rückseite ihrer schönsten Bilder und hebe diese in einer Mappe auf. Die restlichen Bilder lasse ich heimlich verschwinden und ich hoffe, sie fragt nie, nie wieder dannach – sonst bin ich dran. Ich gebe auch zu: Meine Methode ist nicht sonderlich sympathisch. Aber wer eine bessere Lösung hat, bitte melden!