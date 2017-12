Zahnfee, übernehmen Sie

Ein Meilenstein für Familie Luck: Die 6-jährige Antonia hatte ihren ersten Wackelzahn, der wenige Tage später zur Zahnlücke wurde. Was hat das Christkind damit zu tun?



Das waren vielleicht quälende Tage: „Mama, schau mal, er lässt sich sogar nach vorne wackeln!“ – „Schau mal, Mama, er steht ganz schief!“ – „Schau mal, ich kann gar nicht mehr abbeißen!“ Ich musste viel schauen in der vergangenen Woche. Irgendwann habe ich beim Blick auf Antonias ersten Wackelzahn gemerkt, dass da in zweiter Reihe bereits der Nachfolger steht. Wenig später – wir kamen gerade vom Einkaufen – rief sie von der Rückbank des Autos: „Mama, schau mal, unter dem Zahn ist eine Lücke, ich kann die Zunge reinschieben!“ Von da an dauerte es nur noch eine halbe Stunde und der Wackelkandidat war draußen. Der Milchzahn ist sehr süß und unglaublich klein. Ich weiß noch, dass er einmal der einzige Zahn in Antonias Mundraum war – damals, als sie ein Baby war. Da war da nur dieser eine Zahn – und alles drumherum war Lücke. Jetzt ist es andersherum, überall sind Zähne, nur unten vorne fehlt einer. Damit dürfte meine Tochter nun wirklich schulreif sein: Ich habe mal gelesen, dass Kinder fit für die Schule sein sollen, wenn der erste Zahn draußen ist. Und ein bisschen abergläubisch war ich schon immer.

Die Mama war’s

Natürlich hatte Antonia klare Vorstellungen davon, was jetzt, da der Zahn raus ist, passieren sollte: Der ehemalige Wackelkandidat musste in der folgenden Nacht unters Kopfkissen. Dort würde ihn die Zahnfee suchen und ihn gegen eine goldene Münze (in unserem Fall ein 50-Cent-Stück) und ein „kleines Spielzeug“ (eine Barbie, die wie die Zahnfee höchstpersönlich aussieht) tauschen. Und nein: Antonia glaubt nicht wirklich an die Zahnfee. Sie wusste, dass ich den Job der Geschenke-Überbringerin übernehme. Darauf lege ich auch Wert: Denn wieso sollte meine schlaue Tochter an die Zahnfee, die bestimmt nur eine Erfindung der Konsumgüterindustrie der USA war, glauben? Den Job dieser ominösen Fee habe ich trotzdem gerne gemacht. Ich war verzückt, als ich den kleinen Zahn unterm Kopfkissen entdeckt habe, das gab eine kleine „Mamahormon“-Ausschüttung. Mein Vorsatz, es nicht wie andere Eltern zu übertreiben und bei jedem weiteren Wackelzahn die Zahnfee zu spielen, schmilzt dahin…

Aber das Christkind gibt’s wirklich! Oder?

Allerdings – und hier muss ich mich an die eigene Nase packen: Warum sollte Antonia nun weiter ans Christkind glauben, dessen Job ebenfalls ich und Harry übernehmen? Das tut sie nämlich noch, und ich finde das sehr schön. Es macht die Heilige Nacht für mich noch zauberhafter, wenn die Kinder an ein magisches Wesen glauben, das sie reich beschenken wird. Das Christkind ist Symbol des Glaubens an Jesus, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern und es ist Tradition in unserer Familie, diesen Zauber aufrechtzuhalten, so lange es geht. Ich befürchte, in spätestens einem Jahr, wenn Antonia ein Schulkind ist, wird es ohnehin vorbei sein.

In diesem Jahr hoffe ich aber, dass sie der Magie des Christkinds noch erliegen wird – und nicht auf der Zielgeraden auf die Idee kommt, dass es sich damit wie mit der Zahnfee verhält …

