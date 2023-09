10 geniale Paw Patrol-Geschenkideen zum 10ten Jubiläum der Serie – Party pur in Abenteuerstadt!

"Tonies"-Hörfigur: "Paw Patrol – Der Delfin-Freund"

"Paw Patrol – Der Delfin-Freund" als "Tonies"-Hörspiel: In dieser aufregenden Geschichte begibt sich die tapfere Paw Patrol-Crew auf eine neue Mission. Als ein hilfsbedürftiger Delfin in der Nähe der Abenteuerbucht in Schwierigkeiten gerät, zögern die mutigen Hunde nicht einen Moment und eilen zur Rettung herbei. Gemeinsam setzen sie all ihre Fähigkeiten und Talente ein, um dem freundlichen Delfin zu helfen und ihn sicher zurück in sein Heimatgewässer zu bringen. Derzeit ist diese Geschichte übrigens der beliebteste "Tonie" überhaupt.