17 Mal wahre Tonies-Liebe – diese Produkte und Gadgets sind allesamt Highlights für Hörspiel-Fans!

bunnyboo Toniebox-Regal

Das Toniebox-Regal von bunnyboo vereint Funktionalität und bezauberndes Design auf einzigartige Weise. Für alle kleinen Abenteurer, die ihre Tonie-Hörfiguren sicher aufbewahren möchten, bietet dieses Regal den idealen Raum. Mit ausreichend Platz für bis zu 32 Tonie-Hörfiguren bietet es genug Fläche für jede Sammlung!

Das Regal ist nicht nur ein praktischer Organizer, sondern auch ein absoluter Blickfang in jedem Kinderzimmer. In zwei ansprechenden Designs erhältlich – Astronaut und Dinosaurier – fügt sich das Regal nahtlos in jede Umgebung ein und regt zudem die Fantasie der Kinder spielerisch an.