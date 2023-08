6 supercoole Reisebuggies – für jedes Budget!

Chicco "We" Kinderwagen

Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 22 kg (ungefähr 4 Jahre) geeignet. Das Besondere an ihm: Er wiegt nur 5,5 Kilo! Dieses ultraleichte Gewicht macht ihn zu einem tollen Begleiter auf langen Reisen.

Dank des eigenständigen Klappmechanismus könnt ihr ihn mit einer Hand öffnen und schließen. Einmal zusammengeklappt, ist er unglaublich kompakt und passt sogar in die Staufächer eines Flugzeugs (Maße geschlossen: 48 x 22 x 55 cm). Der Chicco "We" Kinderwagen vereint Komfort, Praktikabilität und Reisetauglichkeit perfekt. So könnt ihr mit eurem Kind die Welt erkunden, ohne euch Gedanken über sperriges Gepäck machen zu müssen

Übrigens: Der Chicco "We" Kinderwagen lässt sich mit weiteren Produkten der Marke in ein komplettes Reisesystem verwandeln lässt. Er passt perfekt zu den Chicco Autositzen "Kaily" und "Kiros i-Size" sowie zur Chicco "Soft Carrycot" Babyschale. Voll ausgestattet seid ihr so für alle Situationen auf euren Reisen bestens gerüstet.