7 super geniale Gadgets für den rundum perfekten Familientag am Strand

Das Glymnis Baby Strandmuschel Strandzelt: Ein cooles Must-have für den Familienausflug zum Strand

Das Glymnis Baby Strandmuschel Strandzelt die perfekte Wahl, wenn es mit der ganzen Familie an heißen Tagen ans Wasser geht. Das Strandzelt zeichnet sich durch sein cleveres Pop-up-Design aus, das schnelles Aufbauen im Handumdrehen ermöglicht. Mit nur wenigen Griffen entfaltet sich das Zelt wie von Zauberhand und verwandelt sich in einen gemütlichen Rückzugsort für euer Baby und euch.

Der integrierte UV-Schutz schützt euer Baby vor schädlichen Sonnenstrahlen, während es den Sandburgen und dem Meeresrauschen lauschen oder ein Schläfchen halten kann. Ihr könnt entspannen und die gemeinsame Zeit am Strand in vollen Zügen genießen, ohne euch Sorgen um Sonnenbrand machen zu müssen. Besonders cool ist der trennbare Pool, der sich im Inneren des Strandzelts befindet. Euer Baby kann im Pool planschen und sich an heißen Tagen herrlich abkühlen. So wird der Tag am Strand zu einem fröhlichen und unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Das Glymnis Baby Strandmuschel Strandzelt ist kompakt und leicht zu transportieren. Dank der mitgelieferten Tragetasche könnt ihr es problemlos überall hin mitnehmen. Egal, ob zum lokalen Strand oder in den wohlverdienten Urlaub - dieses Strandzelt ist euer zuverlässiger Begleiter.