7 supercoole Gadgets für einen tollen Familientag im Park!

Steinborg Klappgrill

Mit seiner hervorragenden Mobilität und dem superleichten Design ist dieser Grill einfach perfekt einen Ausflug in den Park. Wichtig: Nicht überall ist das öffentliche Grillen erlaubt. Informiert euch bitte vorab, ob es im Park eurer Wahl möglich ist. Ist es? Ja, dann ist dieser Grill genau der richtige für euch!

Dank der großen integrierten Lüftungsschlitze habt ihr die volle Kontrolle über die Hitze und könnt euer Grillgut immer perfekt zubereiten. Der Grill passt in jeden Rucksack, in jede Tasche oder einfach in den Kofferraum eures Autos. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass er zu viel Platz ein- und damit anderen Mitbringseln in den Park unnötig Platz wegnimmt.

Ein weiterer Vorteil ist der starke Rahmen, der auch bei längerem Grillen volle Sicherheit bietet. Er ist jedoch nicht nur hitzebeständig, sondern auch angenehm leicht. Das macht es super einfach, ihn zu tragen. Der Grill ist klappbar und damit im Handumdrehen auf- und abgebaut. Keine komplizierten Schritte oder verlorenen Teile - das spart euch wertvolle Zeit und Mühe, sodass ihr mehr Momente mit eurer Familie im Park genießen könnt. Damit steht dem herrlichen Familienessen im Grünen nichts mehr im Wege!