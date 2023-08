8 super clevere Gadgets für entspanntes Fliegen mit Kindern

Der Familienurlaub steht an. Eigentlich ein Grund zur Freude! Wäre da nicht die große Sorge vieler Eltern vor den so unentspannten An- und Abreisen mit ihren Kleinen. Besonders das Fliegen kann für und mit Kids zur wahren Zerreißprobe werden. Doch keine Sorge: Wir haben acht fantastische Gadgets ausfindig gemacht, die euch und euren kleinen Mitreisenden den Flug deutlich erleichtern und für ein entspannteres Reiseerlebnis sorgen. So kann der Urlaub gern kommen!