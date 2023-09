ALLE wollen Pikachu – das beliebteste Kuscheltier überhaupt!

"Besonders beeindruckend ist, wie du es geschafft hast, nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der realen Welt eine Berühmtheit zu werden. Als das beliebteste Kuscheltier bei Amazon kannst du der beste Pokémon-Partner für kleine und große Fans sein! Ein absoluter Beweis dafür, wie tief du in unseren Herzen verankert bist.

Pikachu, du repräsentierst die Freude an der Entdeckung, das Streben nach Abenteuern und die Bedeutung von Freundschaft. Du bleibst für immer ein Symbol für die Magie der Pokémon-Welt und wirst auch nachfolgende Generationen von Spielern und Fans weiterhin begleiten. Danke, Pikachu, für all die unvergesslichen Momente und die Freude, die du in unser Leben gebracht hast."