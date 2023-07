Der perfekte Sommer im eigenen Garten: 7 tolle Gadgets für Spaß, Action und Erholung für die ganze Familie

STLOVe: 4 in1-Spielzelt Kinderzelt und Krabbeltunnel

Dieses 4-in-1 Spielzelt-Kinderzelt macht euren Garten zu einem kleinen Abenteuer-Spielplatz für eure Kids! Es vereint gleich vier coole Elemente, die einzeln für sich oder als Set zusammengebaut mega viel Spaß machen. Zwei Krabbeltunnel, ein cooles Kinderzelt in Dreiecksform und ein begehbarer Spielwürfel bilden zusammen ein tolles Paket, an dem eure Kleinen garantiert eine lange Zeit richtig Freude haben werden. Und wenn es euch auch einmal richtig packt, krabbelt doch mal hinterher! So wird der Familientag im Garten für alle zum Vergnügen.