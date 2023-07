Die Ninjagos sind los: Aktuell gibt es Mega-Rabatte auf die beliebten Lego-Figuren!

Ninjagos: Wer sind sie?

Die Geschichte der Ninjagos beginnt in der geheimnisvollen gleichnamige Stadt Ninjago, die von furchterregenden Schurken bedroht wird. Doch zum Glück gibt es eine Gruppe junger Ninjas, die das Gleichgewicht wiederherstellen und die Stadt beschützen wollen. Jeder Ninja hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Persönlichkeit, was zu spannenden Abenteuern führt, in der jeder einzelne seinen Mut beweisen kann.