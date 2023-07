Dieses Anti-Mücken-Gadget schützt Kinder zuverlässig vor Stichen und ist daher extrem beliebt bei Amazon!

Wir haben die Anti-Mücken-Sticker nun bereits zum dritten Mal gekauft und sind absolut überzeugt. Wir haben sie sowohl in Deutschland als auch in Asien für unsere Kinder genutzt und sie haben jedes Mal bestens funktioniert. Draußen auf der Kleidung und am Kinderwagen befestigt und drinnen am Babybett - die Sticker haben ganze Arbeit geleistet und unsere Kinder indoor und outdoor effektiv vor Stichen geschützt.