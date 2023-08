Dieses LEGO-Bundle ist derzeit ein absoluter Renner bei Amazon – und noch dazu im Sonderangebot!

LEGO Creator 3in1 Spaceshuttle & City Arktis-Schneemobil

Derzeit ist dieses coole LEGO-Bundle bei Amazon ein absoluter Renner! Bestehend aus dem galaktischen 3in1-Spaceshuttle und dem beliebten City-Arktis-Schneemobil lädt es zu spannenden Abenteuern im Weltall und den Weiten der Arktis ein. Mit einer detailgetreuen aufklappbaren Luke und einem herausnehmbaren Satelliten bietet das Shuttle super viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Besonders cool: Das Spaceshuttle verwandelt sich zudem mühelos in eine bewegliche Astronauten-Figur mit Jetpack, die die Kinder in fantastische Abenteuer im All entführt. Oder sie können das Set einfach in seine Form als Raumschiff umgestalten und damit in den Orbit abheben. Die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Die spannende Reise geht weiter mit dem zweiten Produkt – dem LEGO City Arktis-Schneemobil. Dieses Set bietet actiongeladenen Spielspaß für Kinder ab fünf Jahren. Mit dem super robusten Schneefahrzeug, ausgestattet mit Raupenrädern und Skiern, können die kleinen Forscher die verschneite Landschaft der Arktis erkunden. Die enthaltene LEGO City Forscher-Minifigur mit Helm und Rucksack begleitet die Kids als treuer Partner bei ihren Abenteuern. Spielspaß ohne Ende garantiert!

