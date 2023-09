Dieses super beliebte LEGO-Creators-Bundle gibt es jetzt bei Amazon im krassen Sonderangebot!

LEGO Creator Dinosaurier Spielzeug "T-Rex" im Bundle mit dem Creator Super-Mech Roboter

Dieses super coole LEGO-Bundle beinhaltet neben der wandelbaren 3in1-Dino-Figur, auch den fantastischen Creator 3-in-1 Super-Mech Roboter. Mehr Kreativität als mit diesem Duo geht kaum. Nicht umsonst ist dieses Angebot aktuell bei den Amazon-Trends ganz vorn dabei!

Was ist drin?

Der LEGO Creator Dinosaurier ist ein echter Allrounder. Mit seinen scharfen Zähnen, beweglichen Gliedmaßen und dem wandelbaren Design ist er der König der Urzeit. Das Allerbeste: Das Dino-Modell kann in zwei weitere verwandelt werden. Damit kommen nämlich nicht nur der T-Rex, sondern mit dem Pterodactyl oder Triceratops gleich drei Urzeit-Echsen zu euch nach Hause!

Mit dem zweiten Teil des Bundles, dem Creator 3-in-1 Super-Mech Roboter, können sich Kids ab 7 Jahren in actiongeladene Sci-Fi-Schlachten stürzen. Der mächtige Roboter mit futuristischen Waffen und beweglichen Gliedmaßen ist der beste Partner bei galaktischen Abenteuern. Er ist zudem in seiner Gestalt wandelbar. Das Modell ist mit wenigen Handgriffen in eine coole Drachenfigur oder einen rasanten Jet umgebaut. Action, Spaß und Spannung im Weltall garantiert!

Unsere Alternative

Ihr habt das Angebot leider verpasst oder sucht nach einer passenden Alternative? Kein Problem! Wir haben da noch etwas für euch: