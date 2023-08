Lego- und Indianer Jones-Fans, aufgepasst: Drei spektakuläre Sets jetzt bei Amazon im krassen Sonderangebot!

Lego Indiana Jones: Flucht aus dem Grabmal

Dieses spannende Set ermöglicht es, Kindern – und natürlich auch erwachsenen "Indy"-Fans, die ikonische Szene aus dem Film "Raiders of the Lost Ark" nachzuspielen und sich in die Welt des berühmten Archäologie-Professors zu begeben.

Das Set beinhaltet zwei beeindruckende Anubis-Statuen sowie eine detailgetreue Spielzeug-Mumie und sogar ein paar bedrohliche Schlangen. Diese können einfach auf dem Boden oder – genau wie im Film – in einer speziellen Wandöffnung platziert werden. Ein tolles Detail! Eine der Anubis-Statuen kann herunterfallen und eine Wand zum Einsturz bringen, um einen geheimen Gang freizulegen.

Im Set enthalten sind vier Lego-Indiana Jones-Minifiguren. Darunter die legendären Charaktere Indiana Jones mit seinem unverkennbaren Hut und seiner Peitsche, Marion Ravenwood, der treue Freund Sallah sowie eine gruselige Mumie.