Fans der Serie sind begeistert: Mega beliebte Lego Ninjago-Figur aktuell ein absolutes Schnäppchen!

Nicht weniger cool: Jagdhund des kaiserlichen Drachenjägers

Ihr findet "Cols Erddrachen" so richtig toll? Dann werdet ihr den Lego Ninjago Jagdhund des kaiserlichen Drachenjägers lieben! Taucht ein in die spannende Ninjago-Welt und erlebt mit diesem Set unglaubliche Action und Spaß.

Der Lego NinjagoJagdhund des kaiserlichen Drachenjägers ist ein absolutes Highlight für alle Ninjago-Fans da draußen. Mit diesem Set könnt ihr den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse nachspielen. Baut den mächtigen Jagdhund und stellt euch den gefährlichen Drachenjägern entgegen.

Der Jagdhund ist mit beeindruckenden Funktionen ausgestattet, die euch in das Herz des Geschehens katapultieren. Die beweglichen Beine und der drehbare Kopf ermöglichen es euch, dynamische Posen einzunehmen und den Hund in Aktion zu präsentieren. Die Shooterketten an den Seiten des Hundes verleihen dem Set zusätzliche Action, während die Minifiguren des kaiserlichen Drachenjägers und des Ninja-Helden Lloyd den Konflikt zum Leben erwecken.