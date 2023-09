Geniales Babypflege-Gadget überzeugte ALLE Investoren bei "Die Höhle der Löwen!" – und ist jetzt erhältlich!

Kreatives Elternpaar überzeugt alle "Löwen"

Kristina und Patrick Vock sind die kreativen Köpfe hinter Millis Zaubertüchern. Gemeinsam leiten sie Skincura, ein Unternehmen, das sich auf die Pflege von Babyhaut spezialisiert hat. Als frischgebackene Eltern erfuhren sie am eigenen Leib, wie quälend Windeldermatitis für ein Baby sein kann. Dies brachte sie auf die geniale Idee der Millis Zaubertücher. Dabei handelt es sich um innovative Windeleinlagen, die eine schmerzfreie Alternative zu herkömmlichen Tinkturen und Cremes darstellen und in jede handelsübliche Windel passen. In ihrer erzählerischen Darstellung, die sie auf ihrer Website unter dem Titel "Millis Märchen" präsentieren, vermitteln sie auf kreative Weise, wie diese Windeleinlagen dazu beitragen, wunde Babypopos zu verhindern.