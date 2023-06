Unschlagbar cool und preiswert: Vier Hausbetten für jeden Geldbeutel!

Das "Keepreaper" Hausbett

Dieses Kinderbett ist ein Möbelstück, das nicht nur als Schlafplatz dient, sondern auch als Spielhaus und Rückzugsort für kleine Abenteurer. Das Bett ist aus hochwertigem Holz gefertigt und verfügt über eine stabile Konstruktion, die für Sicherheit und Stabilität sorgt. Das Design des Bettes erinnert an ein kleines Haus mit einem Dach und Fenstern. Das Bett ist in der Größe 90 x 200 cm erhältlich, in den Farben Weiß und Grau.

Unschlagbarer Preis: 179,99 Euro über Amazon (Für 80 Euro extra könnt ihr praktische Bettschubladen dazubestellen.)