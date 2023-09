Hype um Pokémon geht weiter – diese 6 beliebten Fan-Artikel sind Must-haves für jede Sammlung!

Nostalgie und Generationeneffekt

Ein entscheidender Faktor für die anhaltende Beliebtheit von Pokémon ist die Nostalgie, die es bei vielen Erwachsenen weckt. Diejenigen, die in den 1990er Jahren aufgewachsen sind, haben Pokémon von Anfang an miterlebt und verbinden damit zahlreiche Kindheitserinnerungen. Dieser Generationeneffekt hat dazu geführt, dass viele Menschen ihre Liebe für Pokémon an jüngere Generationen weitergeben, wodurch die Nachfrage nach Pokémon-Produkten erhalten bleibt.