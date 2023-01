Kinderzahnpasta im Test: Einige immer noch mit Titandioxid

Fluorid und Titandioxid in Kinderzahnpasten

Dabei legten die Tester Wert auf den laut Empfehlungen richtigen Fluoridgehalt, der die Zähne vor Karies schützen soll. Ist der Fluoridgehalt demnach mangelhaft, kann die Zahncreme auch in der Gesamtbewertung nicht besser als "mangelhaft" abschneiden. Empfohlen werden derzeit 1.000 ppm Fluorid für alle Kinder bis sechs Jahren – bis zwei Jahre sollte zweimal täglich mit einer reiskorngroßen Menge Zahnpasta geputzt werden, von zwei bis sechs Jahren zweimal täglich mit einer erbsengroßen Menge Zahnpasta (früher betrug der empfohlene Wert für kleine Kinder nur 500 ppm).

Auch der Titandioxid-Gehalt in der Zahnpasta spielte bei der Bewertung eine Rolle. Titandioxid ist ein Farbstoff, der ab August 2022 in Lebensmitteln (als E 171) verboten sein wird, da er möglicherweise erbgutschädigend und krebserregend ist. Daher habe er laut den Testern auch in Kinderzahncreme nichts zu suchen, obwohl er unter dem Code CI 77891 in Kosmetika nach wie vor erlaubt ist. Doch oft genug verschlucken (kleine) Kinder die Zahnpasta einfach. Lautet das Urteil für Titandioxid ausreichend, konnte das Gesamtergebnis für diese Zahnpasta nur eine Note besser sein.

Übrigens: Auch in einigen mineralischen Sonnencremes ist Titandioxid enthalten, was die Tester dort wiederum nicht für bedenklich halten. Denn in Nanopartikelform könne es nicht in die Haut eindringen. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: