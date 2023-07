Nie mehr schlaflose Nächte: Dieses kleine Teil hilft Babys, endlich durchzuschlafen!

Es handelt sich um den MAM "Air Night" Silikon Schnuller. Was zeichnet ihn aus? Nun, das innovative Schilddesign mit extra großen Luftlöchern sorgt dafür, dass die empfindliche Babyhaut geschont wird. Die schmale und symmetrische Form des Saugers ist besonders zahnfreundlich und gewährleistet, dass er immer richtig herum im Mund eures Babys liegt.

Schnelles Wiederfinden bei Nacht

Was diesen Schnuller zudem so besonders macht: Er leuchtet im Dunkeln! So könnt sowohl ihr als auch euer Baby ihn ganz einfach wiederfinden, wenn er nachts mal aus dem Mund fällt. Dies erspart euch viel Stress – garantiert!

Weitere Vorteile

Der kiefergerechte Sauger aus SkinSoft Silikon ist extra sanft und fühlt sich super weich – und vertraut – in Babys Mund an. Auch toll: In der praktischen Sterilisier- und Transportbox kann der MAM Schnuller schnell und einfach in der Mikrowelle sterilisiert werden - ohne zusätzliches Gerät. Dieser Schnuller könnte also die Lösung für euer Babyschlafproblem sein. Probiert ihn doch mal aus und genießt – hoffentlich bald – entspannte Nächte mit eurer/m Kleinen!

Das Produkt ist ausverkauft oder doch nicht passend? Kein Problem! Hier findet ihr eine Alternative!

