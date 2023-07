Krasser Prime-Deal: Der Echo Dot für Kids aktuell mit Wahnsinns-Rabatt!

Da ist er – der Amazon Prime Day 2023. Und mit ihm sind die besten Deals am Start!

Aktuell super günstig für Prime-Mitglieder: der Echo Dot Kids! Der smarte Lautsprecher im coolen Eulen-Design, der speziell für Kinder entwickelt wurde, kommt mit verbesserter Klangqualität daher. Lernen und Spaß stehen hier an erster Stelle: Die integrierte Sprachassistenz "Alexa" kann unter anderem beim Mathe lernen behilflich sein oder in einer Lernpause Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify und anderen Anbietern abspielen. Eltern haben stets die volle Kontrolle und können so sichergehen, dass die gehörten Inhalte jederzeit für ihre Kleinen geeignet sind. Außerdem im Preis enthalten: Ein Jahr Mitgliedschaft bei Amazon Kids+.

Wir haben uns die Rezensionen einmal genauer angeschaut und die Ergebnisse für euch zusammengefasst:

Pros:

Lustiges Eulen-Design

Leistungsstarker sprachgesteuerter Assistent

Ausgezeichnete Klangqualität

Einfache Einrichtung und WLAN-Verbindung

Benutzerfreundliche Alexa-App zur Anpassung der Einstellungen

Smart Home Steuerung

Kindersichere Funktionen

Kindgerechte Motive

Eltern-Dashboard für Nutzungseinschränkungen

Das Produkt wird von Kindern geliebt und oft genutzt

Weckt Interesse für das Thema "künstliche Intelligenz" und fördert das Lernen

Cons:

Die Ruhezeiten lassen sich nur für Wochentage und Wochenenden festlegen

Es lässt sich nur eine Ruhezeit pro Wochentag oder Wochenende einstellen

Die Zeitlimits werden vom Echo manchmal ignoriert

Der Altersfilter funktioniert ab und an nur begrenzt

Fazit: Absolute Kaufempfehlung

Aufgrund der durchweg positiven Bewertungen sprechen wir sehr gern eine Kaufempfehlung aus. Viele Benutzer schätzen vor allem das entzückende Design, die kinderfreundlichen Eigenschaften und die umfangreichen Funktionen des Produkts. Besonders hervorgehoben wird die hohe Klangqualität und die einfache Handhabung. Einige Benutzer kritisieren die Kindersicherungsfunktionen. Insgesamt jedoch überwiegen die positiven Aspekte des Echo Dots. Ein super Deal!