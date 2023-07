Lego- und Marvel-Fans, hier kommt was auf euch zu: Gleich mehrere Sammlerobjekte aktuell im Sonderangebot!

Lego Marvel Groot - Der heldenhafte Baum aus dem Marvel-Universum!

Groot, der liebenswerte und zugleich mächtige Charakter aus den Marvel Comics und Filmen, hat auch seinen Weg in die Welt von Lego gefunden. Mit den Lego Marvel Groot-Sets können Fans jeden Alters den charmanten Baumhelden zum Leben erwecken.

Egal, ob du Groot beim Schutz des Universums an der Seite der Guardians of the Galaxy oder bei seinen Soloabenteuern erleben möchtest, die Lego Marvel Groot-Sets bieten endlose Möglichkeiten für kreatives Spielen und fantastische Geschichten.