Liebling der Fans: Dieser Harry Potter-Charakter ist jetzt als zauberhafte Lego-Figur erhältlich!

Auch Hedwig als Lego-Figur erhältlich

Doch "Dobby" ist selbstverständlich nicht allein! Der tapfere kleine Hauself bekommt Gesellschaft von Hedwig, Harry treuer Schneeeule, die er vor seinem ersten Jahr in Hogwarts von Hagrid geschenkt bekam. Hedwig kommt mit einem Hogwarts-Brief zu euch nach Hause. dir zu Hause! Das Modell steht auf einem Sockel mit Namensschild in Harry-Potter-Schrift und sieht so sicher in jedem Zimmer einfach fantastisch aus.