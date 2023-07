Langeweile lässt Reisen mit Kindern schnell zur Zerreißprobe werden: Mit diesem Tipp könnt ihr das verhindern!

Wir hatten die Sammlung mit in Ägypten und ich kann sagen, sie taugt nicht nur so nebenbei. Wir haben überall das kleine handliche Set ausgepackt und aufgrund des Magnets ist es am Strand, am Pool, eigentlich bei jedem Wetter – außer Regen – perfekt geeignet. Die Menge an Spielen macht auch viel Freude. Das Wechseln der einzelnen Böden geht unkompliziert und schnell. Wir konnten sogar zu viert "Mensch ärger dich nicht" spielen, trotz des eigentlich kleinen Feldes. Wir sind total zufrieden :)