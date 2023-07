Riesen-Rabatte auf Babyartikel: Diese beliebte Marke feiert schon früher Prime Day!

Babyflaschen-Set im süßen Disney-Design

Der mithilfe von Kieferothopäden designte Sauger der Flaschen mit weicher Zone passt sich dem Gaumen des Babys perfekt an. Die extra breite Lippenauflage ahmt die weibliche Brustwarze beim Stillen so gut wie möglich nach. Das Nuk Anti-Colic Air System gewährleistet einen natürlichen Nahrungsdurchfluss. Klinisch getestet: Die Flaschen bieten eine super Ergänzung und/oder Alternative zum Stillen. Die integrierte Temperaturanzeige zeigt zudem an, wenn die Milch mal zu heiß wird.