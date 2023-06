Wahnsinn! Dieses Spiel für Kids wollen bei Amazon gerade alle haben – doch ist der Hype gerechtfertigt?

Worum geht es überhaupt?

Aktuell gehen die "Gobblet Mampfer" von BTSCAR bei den Amazonverkäufen komplett durch die Decke. Die Nachfrage ist gigantisch. Doch woher kommt der Hype und lohnt sich ein Kauf? Wir verraten es euch!

Zum Spiel: "Tic Tac To"e neu gedacht:

Taucht ein in die faszinierende Welt des Strategiespiels "Gobblet Mampfer"! In diesem spannenden Duell treten zwei oder mehrere Spieler gegeneinander an, um ihre drei "Mampfer" in eine Reihe zu bringen. Ganz im Stile des bekannten Klassikers "Tic Tac Toe" Doch hier ist nicht nur taktisches Geschick gefragt, sondern auch ein gutes Gedächtnis. Die "Mampfer" sind nämlich nicht nur auf Spaß aus, sondern haben auch einen riesigen Appetit auf andere Artgenossen. Sie kommen in drei verschiedenen Größen daher. Größere Figuren können die kleineren überdecken, was das Spiel raffiniert und besonders knifflig macht.

Ihr müsst euch also genau merken, wo sich welche Figur befindet, um strategisch kluge Entscheidungen zu treffen. Jeder Zug zählt und kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die "Gobblet Mampfer" garantieren nicht nur super viel Spaß für die ganze Familie, sie fördern zudem die operativen Fähigkeiten und Hand-Augen-Koordination der Kids! Gleichzeitig werden ihr Gedächtnis und ihr logisches Denken geprüft und geschärft. Spielerisches Lernen steht hier also im Vordergrund.

Die lustigen Holzfiguren im Cartoon-Stil bringen frischen Wind in das altbekannte Spiel "Tic Tac Toe". Es heißt: Kids gegen Kids, Elternteil gegen Elternteil oder komplett gemischt. Das Spiel ermöglicht interaktives Teamplay und kann so auch Kommunikation und Verhältnis zwischen Eltern und Kind nachhaltig stärken.

Fazit

Unser Daumen geht klar nach oben, heißt: Absolute Kaufempfehlung! Und das Beste: Das Spiel ist mit unter 10 Euro ein wirkliches Schnäppchen!