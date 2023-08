Dieser Papa ist schockiert vom Verhalten anderer Eltern auf dem Spielplatz!

Als Eltern sind wir vieles: Liebevoll, bedürfnisorientiert, zugewandt, gestresst und bisweilen schwer genervt. Aber ein Attribut steht wohl eher an hinterer Stelle: Coolness.

Cool zu sein ist wohl auch erstmal so ziemlich das letzte, was Eltern interessiert, wenn sie ihr Kind nachts stundenlang durch die Wohnung tragen, Spuckeflecken wegwischen oder sich wie von Sinnen über die ersten Schritte freuen. Die eigenen Interessen sind erstmal abgeschrieben, wenn man Eltern wird. Und irgendwie hat es ja auch etwas durchaus Befreiendes, seine Coolness einfach mal abzulegen, ganz ungeniert dutzi-dutzi zu machen und sich voll und ganz aufs Kind einzulassen. Sarkasmus und Ironie off.