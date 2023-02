Kinder verändern den Körper

Mein Körper hat sich natürlich durch die Kinder ziemlich verändert und auch ich habe versucht, so viel wie möglich für ein gutes Aussehen zu tun. Doch das wird nie perfekt und wir müssen den Irrglauben verbannen, dass berühmte Menschen einfach mit dem Finger schnippen müssen, um ihre Traumfigur zu bekommen. Denn das können wir nicht. Aber es gibt so viele Tricks in der Film- und Modeindustrie, dass ein falsches Bild entsteht.

Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur mein Körper, sondern auch mein Stil verändert. Ich weiß, welche Längen, welche Schnitte und welche Outfits mir am besten stehen, also halte ich mich daran. Man kann immer darauf achten, was man trägt, aber das Wichtigste ist, nicht aufzugeben daran zu arbeiten, dass man sich gut in seinem Körper fühlt.